Lady Gaga laimīga ar jauno draugu. FOTO

Pēc tam, kad dziedātāja Lady Gaga bija ieminējusies, ka viņas sirds vairs neesot brīva, žurnālisti no jauna pārskatījuši fotogrāfijas, kas uzņemtas pirms popzvaigznes uzstāšanās „Super Bowl” starplaika šovā, kurā viņa sniedza vienu no savā karjerā labākajiem šoviem.Fotogrāfijās, kas uzņemtas pirms „Super Bowl” kausa izcīņas amerikāņu futbolā, Lady Gaga manīta iepozējam kopā ar slavenību aģentu Kristianu Karino (48). Šajos paparaci uzņemtajos attēlos redzams, kā dziedātāja fotografē selfiju ar mobilo tālruni. Turklāt attēla uzņemšanas laikā slavenību aģents dedzīgi skūpsta dziedātāju uz vaiga un maigi apskauj ap vidu.Slavenību žurnāla „People” rīcībā nonākusi informācija, ka popzvaigzne un aģents, kura klientu skaitā ir tādas zvaigznes kā Dženifera Lopesa, Mailija Sairusa un Džastins Bībers, esot kas vairāk nekā tikai draugi. Abi neesot slēpuši savas jūtas kopīgi apmeklējot grupas „Kings of Leon” koncertu. Savukārt, uz modes nama „Tommy Hilfiger” skati, dziedātāja ieradusies pie rokas vedot Kristiana Karino meitu, kura dzimusi viņa iepriekšējās attiecībās.