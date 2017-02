Populārā kulta seriāla"Tvinpīka" ievads ļoti neparastā izskatā

"Tvinpīka" (angļu: Twin Peaks) ir amerikāņu drāmas seriāls, kura autori ir Marks Frosts un Deivids Linčs. Seriālu laikā no 1990. gada 28. aprīļa līdz 1991. gada 10. jūnijam pārraidīja ABC televīzijas kanāls. Tam kopumā iznāca divas sezonas, kurās kopā bija 30 sērijas."Tvinpīka" stāsts ir par FIB īpašā aģenta Deila Kūpera vadītu Loras Pālmeras slepkavības izmeklēšanas lietu. Seriāla darbība notiek mazā, izdomātā pilsētā Tvinpīkā Vašingtonas štatā.Seriāls kļuva par vienu no sava laika labāk novērtētajiem seriāliem un pārtapa par kulta seriālu. 1992. gadā iznāca filma "Twin Peaks: Fire Walk with Me", kas ir par notikumiem pirms slepkavības. TV Guide "Tvinpīku" ierindoja starp 50 visu laiku izcilākajiem seriāliem, kā arī iekļāva starp tiem seriāliem, kas "pārāk ātri tikuši atcelti".2014. gada oktobrī tika paziņots par jauna seriāla filmēšanu.