No astoņiem pusfinālistiem Linda Leen uzstājās pirmā. Kaut arī pēc Lindas priekšnesuma žūrijas pārstāvji izteicās, ka dziedātāja pelnījusi vietu ne tikai finālā, bet pat arī varētu pārstāvēt Latviju Eirovīzijā, viņa labāko četriniekā netika iebalsota. Lindu Leen pārspēja līdz šim mazpazīstamie dziedātāji "The Ludvig" un Santa Daņiļēviča, grupa kā arī "My Radiant You" un Eirovīzijas nacionālās atlases seniori -grupa “Triānas Parks” ar Agnesi Rakovsku priekšgalā.To, kāda bija Lindas Leen reakcija konkursa “Supernova 2017” pusfināla noslēgumā, redzot, ka viņa nav nosaukta starp finālistiem, skatiet GALERIJĀ!