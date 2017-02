Noteikumi ir vienkārši - interneta asprāšiem jāuztaisa fotogrāfijas, kur milzīgā ego īpašnieks Tramps redzams pavisam maziņš.



Asprāši metas pārveidot dažādas Trampa ikdienas bildes - gan attēlus no inaugurācijas ceremonijas, gan citiem diplomātiskiem pasākumiem.



Tramps jau iegājis vēsturē kā politiķis, kurš ļoti slimīgi reaģē uz kritiku - viņš teju ik dienas lamā medijus par "melīgu ziņu" publicēšanu, kad viņa gaitu atspoguļošana nav gājusi pie sirds. Šķiet, tas tikai uzkurina cilvēku vēlmi troļļot un visādi censties ievainot viņa patmīlību.



Making Trump tiny is my favourite new meme pic.twitter.com/UYy0UwyaeE — Robert Buglass (@RobertBuglass) February 18, 2017

Making Trump tiny is my favourite new meme pic.twitter.com/UYy0UwyaeE — Robert Buglass (@RobertBuglass) February 18, 2017

CAPTION THIS extremely rare #tinytrump sighting in his natural habitat: pic.twitter.com/NyYaVFGwSj — BadHombreLands NPS (@BadHombreNPS) February 17, 2017

MORE TINY TRUMP!!! This is really making deplorables mad! It would be a shame if we shared #TinyTrump for them all to see! 😉😂 pic.twitter.com/fSYRqSzLiy — The New Left 🗽 (@RememberObama) February 17, 2017

Kasjauns.lv jau rakstīja, ka ārsti cēluši trauksmi par ASV prezidenta garīgās veselības stāvokli, sakot, ka viņš īsti nav piemērots ieņemt tik augstu amatu.Piemēram, psihologs Džons D. Gartners sacījis, ka Tramps ir "bīstami garīgi slims un temperamenta ziņā nespējīgs būt par prezidentu." Psihologs uzskata, ka Tramps izrādījis "ļaundabīgā narcisma" pazīmes, kas sevī, saskaņā ar plaši lietotu psihiatrisku terminu vārdnīcu, ietver narcismu, sociopātiju, agresiju un sadismu.Kāds anonīms mediķis "New York Daily News" sacījis, ka Tramps patiesi ir garīgi slims. "Alkoholiķis sākotnēji sāk dzert, lai atslābinātos, taču galu galā tas viņu sagrauj. Tramps sevi aizsargā, audzējot savu ego un noniecinot citus," skaidro anonīmais speciālists, kamēr cits speciālists piebilst - to ir ļoti grūti ārstēt.Rezumējot, Trampa traucējumi radīs ilūziju, ka īsts amerikānis var kļūt par uzvarētāju tikai tad, ja citi kļūst par zaudētājiem. Arī viņa darba metodēs var novērot apkārtējo noniecināšanu, pazemošanu un nespēju pieņemt neko, kas apdraud viņa ego.