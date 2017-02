Viņš norādīja, ka informāciju par iespējamām nelikumīgām darbībām Babītes ezerā VVD inspektori saņēma jau 16.februārī, tāpēc attiecīgā vieta tika novērota gan naktī, gan pa dienu, tomēr tīklu īpašnieki vietā neparādījās.Zemitāns pavēstīja, ka 18.februārī VVD inspektori saņēma ziņu no makšķerniekiem, ka novērotajā vietā aizķerts tīkls. VVD makšķerniekiem norādīja, ka tīklus jāatstāj neskartus, lai inspektori varētu turpināt novērošanas darbus.Vēlāk tika saņemta informācija, ka kāds cits makšķernieks, kurš arī bija aizķēris tīklu, sācis to patvaļīgi celt ārā. VVD inspektori saprata, ka vairs nav iespējams veidot slēpņus un gaidīt tīklu īpašnieku - tika pieņemts lēmums doties uz tīklu atrašanās vietu un tos izcelt, teica Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes vecākais inspektors.Pēc viņa paustā, apsekojot vietu, tika izņemtas septiņas rindas ar tīkliem - katra rinda bija apmēram 100 metrus gara.Tāpat Zemitāns informēja, ka zivju tīklos nebija daudz - apmēram 25 līņi, četras līdakas, septiņi asari, seši ruduļi un viena karūsa. Zivis bija dzīvas un tika atlaistas atpakaļ ezerā.VVD inspektori atgādina, ka tīklu izņemšana pašrocīgi nav likumīga un par to var tikt piemērots sods. Par atrastiem tīkliem obligāti jāziņo inspektoriem, taču tos aizliegts patvaļīgi izcelt.Zemitāns pieļauj iespēju, ka, ja šajā gadījumā makšķernieki nebūtu sākuši patvaļīgi ņemt ārā tīklus, VVD inspektoriem būtu izdevies aizturēt nelikumīgo tīklu īpašniekus.