Tā seksīgā Ambera Hērda trenējas Meras lomai filmā "Akvamens"

Ambera Hērda pārdzīvojusi šķiršanos no Džonija Depa un gatava atgriezties uz lielajiem ekrāniem.

Ambera Hērda Meras kostīmā no topošās filmas "Akvamens".

Supervaroņu kino bieži vien galvenās lomas izpildītājiem jābūt lieliskā sportiskā formā, tāpēc aktieri jau laikus pirms filmas filmēšanas uzsāk aktīvus treniņus.To izdarīt Amberai Hērdai liedza nepatikšanas privātajā dzīvē - skandalozā šķiršanās no Džonija Depa. Taču tagad, kad visi dokumenti par šķiršanos ir parakstīti, Ambera sākusi gatavoties "Akvamena" filmēšanai.Šajā populāro komiksu ekranizācijā aktrise atveidos Meru, kura ir Atlantīdas karaliene un Akvamena mīļotā. Akvamenu filmā tēlos Džeisons Momoa. To pašu lomu Hērda atveidos arī filmā "Taisnīguma līga: 1 daļa", kura uz ekrāniem parādīsies jau šajā gadā. Tiesa Hērdai šajā filmā būs tikai epizodiska loma, bet solo projektā, kurš veltīts filmai "Akvamens" un, kurš tiek plānots uz 2018. gada oktobri, Hērda būs viens no galvenajiem varoņiem.Ar Video no Hērdas treniņiem soctīklos padalījies viens no viņas treneriem. Tajā redzams, ka jaunā aktrise atrodas lieliskā fiziskā formā, bet pirms tam tika baumots, ka pēc stresa pilnās šķiršanās aktrisei vairs neder viņai šūtais supervaroņa kostīms.