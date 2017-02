Kas ir noslēpumainā Melānijas Trampas māsa - uzticamā un lojālā Inese?

Melānijas Trampas dzīve un satriecošais stils



































































































































ASV mediji vēstī, ka viņas tuvākā atbalsta persona ir 48 gadus vecā māsa Inese Knausa, kura mīt divus miljonus ASV dolāru vērtajā dzīvoklī glaunajā Parka avēnijā. Ēka, kurā dzīvo Melānijas māsa, arī pieder Trampa ģimenei.Ģimenei tuvs draugs atklāja, ka Inese jau gadiem ir Melānijas Trampas tuvākā uzticības persona. "Viņas ir ļoti tuvas. Viņa [Inese] atstāja ļoti jaukas un ārkārtīgi radošas personas iespaidu," sacīja kāda persona, kura Inesi 2005.gadā satika kādā labdarības pasākumā Palmbīčā.Izrādās, ka, kamēr Donalds Tramps visu savu laiku pavada Vašingtonā, Melānija ir vientuļa, tāpēc, visticamāk, vēl vairāk paļaujas uz savas mīļās māsas atbalstošo plecu. Izdevīgi ir tas, ka māsa dzīvo tikai dažas mājas tālāk.Neraugoties uz apstākli, ka Inese ir, iespējams, visā Amerikā zināmākā vīrieša sievasmāsa, viņai veltītā uzmanība ir visai skopa. Interneta dzīlēs atrodama tikai viena fotogrāfija no Ineses saviesīgajām gaitām. Tagad noslēpumainā Knausa nokļuvusi mediju intereses lokā, taču vienīgā liecība, kas sniedz nelielu ieskatu viņas dzīvē, ir lapa sociālajā tīklā "Facebook", kur viņa ir publicējusi dažas ģimenes fotogrāfijas, kā arī attēlus no bērnības. Mediji gan norāda, ka arī šī lapa atgādina miniatūru svētnīcu Melānijai, kur Inese dižojas ar savas māsas dzīves panākumiem.Kādā attēlā Inese publicējusi arī Trampas bērnu dienu attēlu - tur mazā Melānija sēž pie savas pirmās dzimšanas dienas kūkas, savukārt kādā citā fotogrāfijā abu māte Amālija Knausa tur rokās mazo meiteni, kura dienās kļūst par pasaules lielvaras pirmo lēdiju.Kāds avots, kurš pazīst abas māsas Knausas, atklāja, ka sievietes savu karjeru uzsāka 90.gados Milānā. Kamēr Melānija strādāja par modei, Inese lauzās iekšā modes dizaineru pasaulē. "Viņa ļoti gribēja būt modes pasaulē, bet nezināja, kā tur iekļūt," sacīja franču fotogrāfs, kurš uzņēma skandalozos Melānijas Trampas kailfoto. Viņš norāda: "Inese nebija kā citas meitenes, kuras jūs tur varējāt satikt un kuras uzvedās kā karalienes. Viņa bija patiešām laipna un ļoti nobriedusi."Izrādās, noslēpumainā Inese arī ļoti aizsargā savu jaunāko māsu - viņa nevilcinās atspēkot Melānijas bijušo partneru un citu lētas slavas tīkotāju apgalvojumus par savu māsu. Pagājušajā jūnijā, it kā bijušajam draugam sākot sniegt intervijas par un ap Melāniju viņas dzimtās Slovēnijas presē, Inese "Facebook" ierakstīja: "Mums visiem ir labas atmiņas un meli karmu neuzlabo."Milānā strādājošā modes dizainere Luisa Bečārija, kura abas māsas ir satikusi gan Palmbīčā, gan Ņujorkā, stāstījusi, ka Inese ir ļoti laba māsa. "Melānija ir saņēmusi visu profesionālo palīdzību, kas viņai bijusi kādā dzīves posmā vajadzīga, bet tieši māsa ir tā, kam viņa uzticas."ASV pirmā lēdija, amerikāņu mediju uzrunāta, atteikusies apspriest jautājumus, kas skar viņas māsu.