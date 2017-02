Vadot šovu “Dejo nost!”, Baiba Sipeniece-Gavare ik raidījumu pārsteidza ar krāšņu kleitu.

Baiba dzimusi Jaunpilī, mācījusies Jaunpils vidusskolā un Valmieras Viestura vidusskolā. Viņa ir filmējusies vairākos humora šovos – “Mēmais šovs”, “Ak, kungs!”, “Savādi gan”, "Lielais Brīnumzemes šovs", "Ādamsoni", bet 2005. gadā atveidojusi vienu no galvenajām lomām filmā "Es mīlu Jūsu meitu".Baiba Sipeniece-Gavare ir viena no pieredzē bagātākajām TV raidījumu vadītājām. Viņas kontā ir šovi "Dziesmu duelis", "Dullais desmitnieks", "Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņa", "Dejo nost!", "Saimnieks meklē sievu", "Sanāciet, sadziediet!" un citus.Baiba Sipeniece-Gavare vadījusi arī daudzus visdažādākos pasākumus, vairākkārtīgi bijusi Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas viena no vadītājām.Piedāvājam ieskatu Baibas Sipenieces-Gavares radošajā dzīvē, un novērtēt viņas garderobi, kādu Baiba izvēlas, vadot pasākumus un TV raidījumus!