Teju pašā Rīgas centrā – Dzirnavu ielas 149. nama pagalmā iepretim holokausta piemiņas memoriālam, 1941. gadā nodedzinātās Horālās sinagogas vietai jau kopš rudens nav izvestas pērnās lapas.Nama iedzīvotājs Oļegs RNP nosūtījis vēstuli, kurā pauž sašutumu, ka namu apsaimniekošanas uzņēmums nepilda solīto, bet tā vietā paaugstina apsaimniekošanas maksu. Piemēram, RNP sētnieks kopš pagājušā gada rudens nav parūpējies, lai no mājas pagalma tiktu izvestas vecās rudenī nobirušās koku lapas vai pēdējos mēnešos ne reizi nav veikta kāpņu telpas mazgāšanu, kā tas solīts. Atbildes vēstulē Oļegs saņēmis Leča parakstītu vēstuli, kurā apgalvots, ka RNP apsekojis teritoriju un konstatējis, ka mājas pagalms sakopts atbilstoši valdības noteikumiem, arī izvestas pērnās lapa. To viņš uzskata par klaju ņirgāšanos un saņemto vēstuli nofotografējis uz nama pagalma fona, kurā redzams, ka tas „rotāts” ar pērnajām lapām.Oļegs Kasjauns.lv redakcijai raksta: „Mūsu mājai jau ilgu laiku ir strīds ar RNP par uzkrājumiem un apsaimniekošanas tarifu. RNP neizpildīja pilnībā savus pienākumus, bet nekautrējās palielināt apsaimniekošanas tarifu 2017. gadam. Kad mēs šo problēmu bijām eskalējuši līdz RNP vadītājam Lecim, mums cerētā tarifa samazinājuma vietā atnāca atbilde, ka mūsu mājas pagalms esot sakopts atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 146. par teritorijas sakopšanu un būvju uzturēšanu, gan Ministru kabineta noteikumiem par dzīvojamās mājas sanitāro apkopi. Bet 906. noteikumu 5. punkts nosaka, ka apsaimniekotājam regulāri ir jāveic nokritušo lapu savākšana, kas mūsu pagalmā nav veikta kopš 2016. gada rudens.Leča kunga atbildi nofotografēju uz mūsu nesakoptā pagalma fona. Šis jau ir galīgi garām! Pati galvenā RNP persona nekautrējas uzlikt savu parakstu virsū tīriem meliem, nemaz nepārbaudot faktus”.Situāciju pa Dzirnavu ielas 149. namu Kasjauns.lv lūdza skaidrot RNP. Uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste Santa Vaļuma Kasjauns.lv pastāstīja:„Informējam, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšana tiek veikta, pamatojoties uz civiltiesiskā kārtā slēgtu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar mājas kopīpašniekiem.Mājai ik gadu sagatavojam „Obligāti veicamo dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbu tāmi nākamajam gadam”, tai skaitā arī ēkai nepieciešamos plānotos remonta darbus (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1014 par namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas kārtību un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam). Mājas kopīpašniekiem ir jālemj par tāmes apstiprināšanu vai koriģēšanu, savstarpēji vienojoties ar pārvaldnieku par korekcijām. Gadījumā, ja kopīpašnieki un mājas pārvaldnieks savstarpēji nevienojas par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesiem, pārvaldnieks nevar nodrošināt normatīvajos aktos un noslēgtajā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumā noteikto pārvaldnieka pienākumu izpildi.Norādām, ka ēka ir celta 1954. gadā, līdz ar to vairākiem konstruktīvajiem elementiem un koplietošanas komunikācijām ekspluatācijas termiņš jau pārsniedz normatīvajos aktos, piemēram:1.) Jumta ekspluatācijas termiņš (40 gadi) ir beidzies 1994.gadā;2.) Fasādes ekspluatācijas termiņš (50 gadi) beidzies 2004.gadā;3.) Kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas termiņš (60 gadi) beidzies 2014.gadā;4.) Aukstā ūdens apgādes sistēmas ekspluatācijas termiņš (30 gadi) beidzies 1984.gadā;5.) Karstā ūdens apgādes sistēmas ekspluatācijas termiņš (20 gadi) beidzies 1974.gadā;6.) Apkures sistēmas ekspluatācijas termiņš (50 gadi) beidzies 2004.gadā.Svarīgi ņemt vērā, ka līgumu par mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzsākšanu mājas kopīpašnieki ar namu pārvaldi noslēdza 2002. gadā. Līdz 2002. gadam mājas apsaimniekošanu namu pārvalde neveica (no 2010. gada 29. decembra SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” ir bijušās namu pārvaldes saistību un tiesību pārņēmēja). Jau 2002. gadā lielai daļai konstruktīvo elementu kalpošanas laiks bija beidzies.Ēkai nepieciešams sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu, lai pārvaldnieks varētu veikt visas nepieciešamās tālākās darbības, plānojot ēkas pārvaldīšanu, tai skaitā arī nepieciešamos plānveida remonta darbus. Savukārt ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma nodrošināšanai ir nepieciešams finansējums, kas jānodrošina dzīvojamās mājas kopīpašniekiem. Tamdēļ pārvaldnieks iekļāvis mājas pārvaldīšanas tāmes kopsavilkumā 2017. gadam attiecīgās tehniskā apsekojuma izstrādes izmaksas.Jautājumā par dzīvojamās mājas teritorijas attīrīšanu no koku lapām, informējam, ka 2016. gada novembrī tika veikta sētnieka-apkopēja veiktā darba pārbaude, konstatējot darba izpildes nepilnības, tika veikta sētnieka-apkopēja nomaiņa. Veicot papildu veikto darbu uzkopšanas pārbaudi, tika konstatēts, ka teritorija un telpas ir sakoptas atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, izņemot lapu savākšanu atsevišķos mājas piesaistītās teritorijas posmos. Ņemot vērā konstatēto, uzsākta iekšējā pārbaude par teritorijas uzkopšanas darbu kvalitātes kontroli. Vistuvākajā laikā teritorija tiks pilnībā attīrīta no nokritušajām koku lapām.SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” izsaka atvainošanos mājas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām!”