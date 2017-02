Pols Makartnijs un Ringo Stārs strādā kopā ierakstu studijā

76 gadus vecais Stārs, kura mājās Losandželosā izveidotajā studijā abi strādājuši, mikroemuāru vietnē "Twitter" publicēja fotogrāfiju ar 74 gadus veco bijušo grupas biedru Makartniju.

"Paldies, ka atnāci un iespēlēji lielisku basģitāras partiju. Es tevi mīlu, vecīt, miers un mīlestība," rakstīja bundzinieks.

Iepriekšējo kopīgo ierakstu abi bijušie "bītli" ieskaņoja 2010.gadā, strādājot pie Stāra albuma "Y Not". Arī Stāra pārstāvji apstiprināja, ka Makartnijs piedalās Stāra jaunā albuma tapšanā.

Abiem "The Beatles" mūziķiem studijā pievienojās rokmūzikas veterāns Džo Volšs, kurš spēlē Stāra grupā "Ringo Starr & His All-Starr Band", kā arī Stāra ilggadējais skaņu inženieris Brūss Šugars.

Viņi pozēja fotogrāfijām ar Stāru un Makartniju, kurš pašlaik strādā pie sava jaunā albuma, kas sekos 2013.gadā klajā nākušajam "New".



Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. 😎✌️🌟💖😇☮ pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO

And look out Joe W. came out to play what a day I'm having peace and love. 😎✌️🌟💖😇🤣☯🎶☮ pic.twitter.com/8xQt2j5OLn