Mūsu autosporta zvaigzne Nitišs startēs pasaules rallijkrosa spēcīgākajā komandā

EKS komanda brauks ar "Audi S1 EKS RX" "SuperCar" klases automašīnām un kopā ar Nitišu sacensībās piedalīsies arī 2016.gada pasaules čempions un komandas īpašnieks Matīass Ēkstrems, kā arī soms Tomass Heikinens."Kopā ar "Audi Sport" smagi strādājām, lai šogad spētu startēt ar trim spēkratiem, un esmu priecīgs, ka mums ir izdevies to realizēt," paudis Ēkstrems, kura komanda šogad saņem arī "Audi AG" rūpnīcas atbalstu. "Lai arī Reinis ir tikai 21 gadu jauns, viņam ir liela rallijkrosa pieredze un mēs viņā saskatām spēcīgu pilotu."Ēkstrema komanda ar "Audi" spēkratu startēja arī iepriekšējos trijos gados, tomēr ziemā tika noslēgts plašāks līgums ar rūpnīcu un tagad tehnikas attīstībā palīdzēs arī rūpnīcas autosporta departaments.2013.gadā Nitišs izcīnīja Eiropas rallijkrosa čempiona titulu priekšpiedziņas "Super1600" ieskaites klasē, bet gadu vēlāk kļuva par visu laiku jaunāko pasaules čempionāta posma uzvarētāju, kā arī sezonu noslēdza trešajā pozīcijā.2015.gadā viņš pasaules čempionāta kopvērtējumā guva septīto pozīciju, bet pagājušā sezona bija daudz neveiksmīgāka un latvietis palika vien 16.vietā."Pievienoties čempionvienībai ir katra braucēja sapnis. Šī man ir unikāla iespēja. Esmu pateicīgs "Audi" un EKS komandai par sniegto uzticības kredītu," paudis Nitišs. "Lai to sasniegtu, esmu vairākus gadus smagi strādājis un tas nekad nebūtu iespējams bez ģimenes, atbalstītāju un manas komandas palīdzības. Pasaules rallijkrosa čempionāts šobrīd attīstās ļoti strauji un pievienošanās "Audi" komandai ir liels solis manā pilota karjerā."Aizvadīto sezonu Nitišs iesāka "All-Inkl.com" komandā, taču neveiksmīgu rezultātu dēļ to atstāja un gadu noslēdza "Olsbergs MSE" vienībā, kur bija braucis jau iepriekš.Pagājušajā sezonā "SuperCar" klasē debitēja arī 2015.gada Eiropas čempions "Super1600" klasē Jānis Baumanis, kurš oficiāli savus gaidāmās sezonas plānus vēl nav izziņojis, bet paredzams, ka tas notiks vēlāk šonedēļ.Publiski zināms, ka Baumanis vairs nestartēs "Austria" komandā, bet, visticamāk, brauks jaunizveidotā austriešu auto konstruktora Manfreda Štola vienībā.Pasaules rallijkrosa čempionātā gaidāmajā sezonā būs 12 posmi, no kuriem desmitais septembra vidū atkal notiks Rīgā, Biķernieku trasē. Savukārt sezonas pirmais etaps aprīļa pirmajās dienās notiks Barselonā.