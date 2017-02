"Rīgas satiksme" esot izpildījusi visus CFLA norādījumus. Aģentūras starplēmumā esot teikts, ka projekts ir atbalstāms, bet ar precizējumiem, kurus "Rīgas satiksme" tagad esot izpildījusi.Zaķis norādīja, ka galvenais CFLA noteikumus bijis tas, ka "Rīgas satiksmei" jāsaņem atzinums no Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) par šo projektu. Atzinumu no VKPAI uzņēmums saņēmis janvāra sākumā un tajā norādīts, ka projektam jāatrodas esošās ielas teritorijā. Turklāt VKPAI arī paredzējis noteikumus, kā jārīkojas, ja tiek atrastas kādas vēsturiskas liecības.Turklāt CFLA bija lūgusi "Rīgas satiksmi" projektā precizēt vairākas tehniskas lietas, kā arī projekta riskus. Kā piemēru Zaķis minēja īpašumu atsavināšanas riskus, ko "Rīgas satiksme" sākotnēji bija norādījusi zemus, tomēr tā kā plānots atsavināt vairākus īpašumus, tas tika pārvērtēts un risks norādīts, kā vidējs.Viņš pauda, ka labvēlīgākais variants paredz, ka CFLA varētu projektu skatīt apmēram mēnesi, un, ja tajā nav vajadzīgi citi precizējumi, tas tālāk tiks sūtīs izskatīšanai uz Eiropas Savienību (ES). Tur izskatīšanas process varētu būt aptuveni trīs mēneši.Pie vislabākajiem nosacījumiem līguma slēgšana ar CFLA un naudas apgūšana varētu notikt jūnija beigās. Pēc līguma noslēgšanas ar CFLA nākamais posms paredz sākt tehniskā projekta izstrādi, kurai būs vajadzīgs aptuveni gads.Pie labvēlīgākajiem nosacījumiem Skanstes tramvaju varētu sākt būvēt 2018.gada vidū.CFLA decembra beigās pieņēma starplēmumu par "Rīgas satiksmes" iesniegto Skanstes tramvaja līnijas projektu, norādot nosacījumus un papildu prasības, kas jāizpilda, iesniedzot projektu atkārtoti.Izvērtējot iesniegto projektu, CFLA secināja, ka precizējami dažādi projekta pamatojumā ietvertie rādītāji, kā arī nepieciešama vairāku nozīmīgu risku papildu izvērtēšana, no kā izriet projekta laika grafiks un īstenošanas iespējas."Projektā nav iespējams gūt pārliecību, ka ir pilnībā ņemti vērā visi apstākļi, kas saistīti ar projekta ietekmi uz kultūras mantojumu un ir būtiski, nodrošinot kultūras pieminekļu aizsardzību. "Rīgas satiksmei" jāprecizē, kādas darbības un kādā termiņā paredzēts veikt, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu," skaidroja CFLA.Savukārt "Rīgas satiksme" pauda, ka, veicot nosacījumu izpildi CFLA noteiktajā termiņā, nesaskata riskus Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanai.Tāpat jau ziņots, ka Rīgā iecerēts būvēt jaunu tramvaja līniju Skanstes ielas virzienā, Lielo kapu tuvumā, kas satracinājis daļu rīdzinieku, kuri pārmet mirušo piemiņas zaimošanu.Rīgas dome un "Rīgas satiksme" gan ir solījušas, ka tramvaja līnija būs tikai Senču ielā, neskarot Lielo kapu teritoriju, bet Rīgas domes Satiksmes departaments ir izsūtījis vēstules 46 zemes īpašniekiem par teritoriju, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās, atsavināšanu.