Kristaps Valters pievienojas "Valmiera"/ORDO

Jau šīs sezonas pirmajā pusē Valmieras klubs un Valters veda pārrunas par iespējamo sadarbību, taču tad abas puses nevienojās.Kā pērn oktobrī aģentūrai LETA atzina "Valmiera"/ORDO ģenerālmenedžeris Mārtiņš Bērziņš, komanda izrādījusi interesi par Valteru, taču tobrīd kopsaucējs nav atrasts, jo spēlētājs vēlējies savus spēkus izmēģināt kādā ārzemju klubā, kā arī viņa tā brīža finansiālās prasības bijušas nedaudz par lielu Vidzemes kluba iespējām.Tomēr tagad abas puses ir atradušas kopsaucēju un vienojušas par līgumu."Ja mēs vēlamies pacīnīties par maksimāli augstiem rezultātiem, tad komandas sastāvā mums ir nepieciešams meistarīgs un pieredzējis spēlētājs, kurš pats ir izdzīvojis visaugstākās raudzes cīņas. Turklāt Kristaps ir augsta līmeņa saspēles vadītājs, kurš kopā ar Damjēru Pitu veidos vienu no bīstamākajiem saspēles vadītāju duetiem līgā. Līdzīgi kā aizvadītajā sezonā šo pieredzējušo spēlētāju lomu spēlēja Armands Šķēle un pašā noslēgumā arī Akselis Vairogs. Noteikti Kristapam būs vajadzīgs nedaudz laika, lai iejustos komandā un "ieietu" spēlē, bet ceram, ka jau tuvākajā laikā viņš dos plānoto pienesumu komandas rezultātos," par jaunieguvumu sacīja Bērziņš.Valters savu profesionālo basketbolista karjeru uzsāka 17 gadu vecumā, kad divas sezonas pārstāvēja sava tēva Valda Valtera vadīto "Brocēni"/LMT. Pēc tam viņš ar nelieliem izbraukumiem (Turcija, Grieķija) četras sezonas pārstāvēja basketbola klubu Rīgas "Skonto". Sākot no 2004.gada rudens Valters vienpadsmit sezonas spēlēja ārzemēs, pārstāvot Vācijas, Itālijas, Krievijas, Spānijas un Turcijas klubus. Viņa karjeras labākais posms pavadīts Spānijā, kur saspēles vadītājs pārstāvēja ACB līgas klubus "Fuenlabrada", Badalonas "Joventut" un Malagas "Unicaja".Malagas kluba rindās Valters sasniedza savas karjeras augstāko punktu, kad, spēlējot ULEB Eirolīgā, vidēji 14 spēlēs laukumā pavadīja 20 minūtes, izcēlās ar 8,2 punktiem un trīs rezultatīvām piespēlēm. 2014./2015.gada sezonu Kristaps Valters kopā ar Latvijas izlases bijušo centra spēlētāju Kasparu Kambalu uzsāka "Barons kvartāls" komandā, bet sezonas vidū pārcēlās uz Turciju. Turcijā Kristaps uzsāka arī 2015./2016.gada sezonu, kurā pārstāvēja Ankaras "Turk Telekom" vienību, bet šosezon vēl nevienā oficiālā spēlē laukumā nav devies. Pērn viņš sezonu Ahilleja cīpslas traumas dēļ arī sāka ar novēlošanos."Pagājušajā sezona bija izpurgāta, jo traucēja traumas. Sezonas sākumā intereses no ārzemju klubiem nebija, bet tagad divus mēnešus esmu cītīgi gatavojies un esmu gatavs palīdzēt," pirmdien TV6 radījumā "Overtime TV" sacīja 35 gadus vecais Kristaps Valters, kurš uz Vidzemes klubu dosies ceturtdien."Valmieras kluba organizācija priekš Latvijas ir ļoti laba un, domāju, mums kopā būs iespēja pacīnīties par valsts čempionu titulu. Ceru, ka visi būs ieguvēji, gan es, gan klubs," bilda Kristaps Valters, kurš savas zināšanas pēdējā laikā ir izmantojis arī trenējot jauno paaudzi, sniedzot jaunajiem basketbolistiem individuālas nodarbības.Iepriekš karjerā Valteram gan bija nesaskaņas ar šīs sezonas "Valmiera"/ORDO galveno treneri Uvi Helmani, jo Valters pēc Latvijas izlases izgāztā 2009.gada Eiropas čempionāta finālturnīra nekautrējās savu bijušo komandas biedru Helmani publiski kritizēt. Tomēr tagad tā jau ir pagātne. "Tas viss bija sen, tagad Uvis ir treneris, es spēlētājs un attiecīgi, arī tādas būs mūsu attiecības. Domāju, ka tur nebūs nekādu problēmu," sacīja Valters."Valmiera"/ORDO otrdien "Triobet" Baltijas Basketbola līgas (BBL) astotdaļfināla atbildes cīņā uzņems Raplas "Avis" komandu, kuru pirmajā duelī viesos uzvarēja ar 78:65. Pērn valmierieši BBL čempionātā aizkļuva līdz pusfinālam.Savukārt "OlyBet" Latvijas Basketbola līgā (LBL) "Valmiera"/ORDO ar 14 uzvarām 22 spēlēs ieņem otro vietu. Pērn LBL finālsērijā valmierieši sīvā septiņu spēļu duelī ar 4-3 uzvarēja "VEF Rīga" komandu.