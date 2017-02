No sprieduma secināms, ka pašvaldībai saziņā ar iedzīvotājiem arī sociālajos tīklos jālieto tikai valsts valoda.Ušakovs centra direktora lēmumu bija pārsūdzējis tiesā, taču tiesa pievienojās VVC viedoklim. Spriedumu gan vēl ir iespējams pārsūdzēt, un Ušakovs atzina, ka to arī plāno darīt.Valsts valodas likums nosaka, ka valsts un pašvaldības iestādes sabiedrības informēšanai paredzēto informāciju sniedz tikai valsts valodā un tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos - svešvalodā."Tās ir likuma nepārprotamas prasības, bet arī no cilvēciskā viedokļa, ja vēlamies iesaistīt cilvēkus, kas mums līdzās runā citā valodā, piemēram, krievvalodīgos. Mēs ne vien nepalīdzam viņiem integrēties, mēs vienkārši liekam akmeņus viņu ceļā, šajā integrācijas ceļā," norādīja VVC direktora vietniece Ingrīda Bērziņa.Latvijas tiesu sistēmas praksē šis ir pirmais spriedums, kas skar pašvaldības saziņu sociālajos tīklos.Kā ziņots, VVC arī sācis lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā saistībā ar "Ēnu dienas" pasākuma norisi Rīgas domē, kad uz dalībnieku jautājumiem Ušakovs atbildēja krievu valodā.