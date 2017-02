Pasaules kamanu suņu sporta zvaigznes pulcējas Madonā. FOTO

Madonā aizvadīts Pasaules kauss kamanu suņu sportā

































17 attēli

Vairākās kategorijās kopā ar Polijas un Krievijas pārstāvjiem vienu uzvaru izcīnīja arī mūsu Mārtiņš Kristons, kurš palika nepārspēts četru suņu kamanu “Nordic” klasē, informē organizatoru pārstāvis Ivars Bācis.Pagājušā gadā pēc Baltijas kausa posma un Latvijas atklātā čempionāta šogad kopā ar tiem pirmo reizi Latvijā tika rīkots Pasaules kausa posms kamanu suņu sportā ziemā. Līdz ar to arī šogad bija vairāk dalībnieku un arī vairāk valstis bija pārstāvētas – visas Baltijas valstis, Krievija, Baltkrievija, Polija un Lielbritānija. Laika apstākļi bija mainīgi, jo sestdien dalībnieki sacentās lieliskos un saulainos apstākļos, bet svētdien bija pretēji – apmācies, vējains un arī lietains. Tāpēc arī sestdien bija daudz vairāk skatītāju, kas izrādīja interesi šo sporta veidu pavērot klātienē.Dalībnieki katru dienu veica pa vienam braucienam 5km distancē, labākos nosakot abas dienas uzrādītos laikus sasummējot. Pasaules kausa posma dalībnieki sacentās divās disciplīnās – skijoringā (slēpotājs aiz suņa) un kamanu vilkšanā. Savukārt šīs divas disciplīnas, ņemot vērā suņu šķirnes, dalījās vēl sīkāk “Nordic” klasē un “Open” klasē, bet kamanām bija vēl atsevišķi divu suņu un četru suņu kamanu klase. Papildus pamatsacensībām sestdien pēcpusdienā tika noorganizēta stafete ar biatlona elementiem, kur ātrāko laiku uzrādīja “Garkalnes” komanda ar Mārtiņu Kristonu un Ilzi Dombrovsku sastāvā, bet svētdien norisinājās minipūlings, kur suņi vilka noteiktu smagumu kamanās.Latvijas pārstāvji spēcīgā konkurencē septiņās grupās izcīnīja vienu uzvaru un vēl četras citas godalgotas vietas. Visvairāk godalgu un arī uzvaru nopelnīja Krievijas sportisti, tiekot pie septiņām godalgotām vietām, no kurām četras uzvaras. Divas pirmās vietas aizceļoja uz Poliju, bet lietuvieši un igauņi, kaut arī netika pie augstākā kaluma godalgām, tomēr katrs izcīnīja pa trim godalgotam vietām.Divas medaļas Latvijai sarūpēja Mārtiņš Kristons, kurš svinēja pārliecinošu uzvaru četru suņu kamanām “Nordic” klasē, divu dienu summā (10km) uzrādot laiku 26:35 un par dažām minūtēm aiz sevis atstājot dienvidu un ziemeļu kaimiņu pārstāvjus. Piekāpjoties tikai Krievijas pārstāvim Aleksandram Spiridonovam, Mārtiņš izcīnīja otro vietu skijoringā arī “Nordic” klasē. Sievietēm aiz pārliecinošās uzvarētājas Svetlanas Muravskajas (Krievija) un arī lietuvietes trešā skijoringā “Open” klasē bija Sabīne Lūkina. Tāpat divas trešās vietas mums tika arī kamanās “Open” klasē, ko divu suņu kamanām nopelnīja Sarmīte Linde, bet četru suņu kamanām Eduards Grobiņš. Latvijai bija labas iespējas tikt vēl pie divām godalgām, jo pusminūte līdz trešajai vietai “Nordic” klasē četru suņu kamanām pietrūka Ilzei Dombrovskai, kura pēc tam vēlāk stafetē demonstrēja perfektu šaušanas mākslu, ko varētu pamācīties mūsu biatlonisti, bet, atrodoties ceturtajā vietā pēc diviem kritieniem un no trijnieka atpaliekot tikai 19 sekundes, otrajā dienā tomēr uz starta skijoringā Open” klasē nevarēja iziet Artūrs Jakobsons.