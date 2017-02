Par ko ir stāsts?

Sergejs, kuru raidījuma veidotāji nointervēja kolonijā.

Sižetu ievēroja arī LTV raidījuma "Aizliegtais paņēmiens" vadītājs Guntis Bojārs, kurš Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) vaicāja, vai tā izvērtēs telekanāla rīcību raidījuma "Пусть говорят" publiski izrādot un pratinot vairākkārt izvarotu nepilngadīgu meiteni.Portāls Kasjauns.lv sazinājās ar NEPLP pārstāvjiem, kuri paskaidroja, ka informācija ir nodota monitoringa centram un raidījums tiks izvērtēts.Jautājums patiešām šeit ir vietā - cik ētiski ir vispār veidot šādu raidījumu un vai Latvijas iedzīvotājiem tas patiešām būtu jāskatās?Lai saprastu, kāpēc Diānas stāsts tik ļoti uzkurinājis sabiedrību, ka tam veltīti jau divi Krievijā populārā TV raidījumu vadītāja Malahova raidījumi, iesaistījies arī portāls "Meduza.io". Portāls vēstī, ka Diāna Šurigina ir 17 gadus veca Uļjanovskas iedzīvotāja, kura 21 gadu veco Sergeju Semenovu vaino izvarošanā. Abi jaunieši iepazinušies viņa drauga dzimšanas dienas ballītē, kura norisinājās pērn, 31.martā. Jaunieši svinību norisei izraudzījās kādu piepilsētas namiņu, uz kuru uzlūdza arī Diānu. Šurigina tur esot dzērusi degvīnu un apgalvo, ka esot pretojusies Sergeja uzmanības apliecinājumiem, taču vņš esot atteicies saklausīt meitenes teikto "nē".Vairākus mēnešus vēlāk, pērnā gada decembrī, tiesa atzina Semenova vainu un piesprieda viņam astoņu gadu cietumsodu stingrā režīma cietumā, tomēr pēc apelācijas iesniegšanas cietumsods tika samazināts līdz trim gadiem un trim mēnešiem mazāk stingrā soda izciešanas vietā.Uzreiz pēc sprieduma paziņošanas sociālajā tīklā "VKontakte" parādījās atbalsta grupas gan cietušajai meitenei (ap 10 000 sekotāju), gan apsūdzētajam (Ap 30 000 sekotāju). Arī Sergeja ģimene metās cīnīties ar, viņuprāt, netaisnīgo spriedumu.31.janvārī PBK ēterā izskanēja raidījums ar nosaukumu "Ballītes karstumā", kurā piedalījās Sergeja mamma un māsa, kā arī Diānas tēvs - meitenes ģimene šajā raidījumā bija vainīgo statusā. Raidījums izsauca plašu rezonansi valstī - to vietnē "Youtube" pamanījās noskatīties miljoniem cilvēku, krietni pārsniedzot citu šī raidījuma skatījumu skaitu.Portāls "Meduza.io", analizējot raidījumu, norāda, ka gan Malahova pieaicinātie eksperti, gan studijas viesi bija noskaņoti pret Diānu. Vairākkārt izskanējušas replikas, kurās meitene nosaukta par "izlaistu". Viesi un eksperti arī uzdeva dažādus agresīvus un kompromitējošus jautājumus par izdzertā alkohola daudzumu. Galu galā Diānas un viņas ģimenes rīcībā tika saskatīti mantkārīgi nolūki. Sergeja māte apgalvojusi, ka Diānas tēvs pieprasījis no ģimenes miljonu rubļu (16 334,9 eiro) apmaiņā pret lietas izbeigšanu.Arī komentāros "Youtube" vērojama pret Diānu vērsta reakcija: "Jūs no fotogrāfijas jau variet redzēt, ka viņa ir tipiska *****. Viņš nav vainīgs, esmu pārliecināts", "Viņa ir galīga maita. Es pat nevaru to skatīties. Uzreiz redzams, ka viņa melo, sēž, smejas, smaida. Sadzemdē tādas maitas, bet puišiem vēlāk jācieš... Varbūt viņa jau iesēdinājusi ne vienu vien, fuj, maita."Pret meiteni kritiski noskaņotais viedoklis nebūt nebija viss - tīmeklī parādījās neskaitāmas joku bildītes, kuru galvenā varone ir 17 gadus vecā meitene. Joku fotogrāfijās tika izmantotas frāzes, kuras no meitenes mutes izskanēja raidījuma laikā. Aizgāja tikt tālu, ka meitenes izteikto frāzi un jaunietes siluetu savā reklāmā iekļāva ātrās ēdināšanas ķēdes "Burger King" pārstāvji uzņēmuma sociālajos kontos. Tiesa gan, pēc sašutuma viļņa reklāma tika izdzēsta."Meduza.io" norāda, ka viedokļi, izdzirdot Diānas stāstu, ne tikai sadalījās divās daļās, bet gan radīja problēmu gūzmu, tāpēc 20.februārī PBK izskanēja vēl viens šim notikumam veltīts raidījums, kura nosaukums bija "Ballītes karstumā. Turpinājums". Šoreiz raidījuma komanda jau kolonijā intervēja Sergeju, kurš pilnībā noliedza vainu un sacīja, ka tikšanās ar Diānu izpostīja viņa dzīvi. Neklājās viegli arī Diānai, kurai pēc pirmā raidījuma esot uzbrukts pie mājām, tāpēc ģimene tagad spiesta nemitīgi mainīt dzīvesvietas.Tikmēr strauji mainījās arī Malahova intonācija - šoreiz viņš raidījuma viešņai veltīja vairāk uzmanības un pat paziņoja, ka meitene izvarota arī otrreiz - šoreiz sociālajos tīklos.Diāna otrajā raidījumā piedalījās ar krietni pieticīgāku frizūru (pirmā raidījuma lokas arī kļuva par joku objektu sociālajos tīklos). Tagad raidījuma viesi un eksperti secina, ka meitene, saskaroties ar dzēlībām tīmeklī, "patiešām cieš", bet ticēt, ka Sergejs būtu izvarojis meiteni, lielākā daļa joprojām atsakās. Raidījuma viesi kaismīgi izsaka savu redzējumu par to, kā būtu jājūtas "īstai" izvarotai sievietei, piemēram, "Kad manu paziņu izvaroja, viņa ne tikai kliedza, bet pat izlēca no trešā stāva loga."Tāpat raidījumā izskanēja arī citi interesanti secinājumi, proti, jauniem cilvēkiem "nevajag iet istabās kopā ar tādām meitenēm", bet jaunām sievietēm - "ja jūs aicina uz mājiņu vakarā, iemesls nav vēlme paspēlēt šahu".Tikmēr tēma tiks turpināta arī otrdien, 21.februārī, kad ēterā iznāks trešais un noslēdzošais Diānai un Sergejam veltītais Sergeja Malahova raidījums, kuru, visticamāk, jau atkal noskatīties daudzi Latvijas skatītāji.