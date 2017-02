Rīgas "Dinamo" sestdien noslēdza savu neveiksmīgāko sezonu deviņos KHL aizvadītos gados, paliekot pēdējā vietā 14 Rietumu konferences komandu konkurencē, bet visā līgā ieņemot pirmspēdējo 28.pozīciju."Kopumā neesmu apmierināts, kam ir vairāki iemesli. Sagatavošanās procesā bija kļūdas, netrāpījām uz ārzemniekiem, slimoja spēlētāji, kā arī rezervistu soliņš bija pārāk īss. Turklāt, citur hokejisti attīstās straujāk, bet Latvijā šī sistēma nedarbojas, un jūtam tā sekas. Kā kluba vadība neesam apmierināti ne ar spēles kvalitāti, ne ar rezultātu, ne izcīnītajiem punktiem," stāstīja Savickis.Kā pozitīvo aizvadītajā sezonā Savickis min to, ka bijušas ļoti skaistas spēles komandas izpildījumā."Piemēram, Tallinā pilnu tribīņu priekšā uzvarējām čempioni Magņitogorskas "Metallurg". Zaudējām sešu punktu spēles pret līdzīgiem pretiniekiem. Tāpat daudzās spēlēs piekāpāmies ar vienu vārtu starpību, vārtus ielaižot pēdējās minūtēs. Rezultātu veido arī sportiskā veiksme, kuras šosezon mums nebija," secināja Savickis.Kā pēdējās sezonās ierasts, arī pērn "Dinamo" sastāvu komplektāciju uzsāka vēlu, jo kluba vadība risināja finansiālus jautājumus un meklēja atbalstītājus. Kā intervijā KHL atzina komandas galvenais treneris Normunds Sējējs, vajadzētu laicīgāk sākt spēlētāju atlasi nākamajai sezonai."Domājam par nākamo sezonu. Kad sapratām, ka neesam tikuši "play-off", klusībā sākām domāt par nākamo sezonu. Pareizi Normunds saka. Pārāk vēlu sākām formēt komandu. Trenerim vienmēr būs savs viedoklis, bet komandas vadībai cits," teica Savickis, nekomentējot, vai Sējējs saglabās "Dinamo" galvenā trenera amatu.Pēc sezonas beigām liela daļa "Dinamo" hokejistu pievienosies Latvijas valstsvienības treniņnometnei, kurai, uzsākot gatavošanos maijā gaidāmajam pasaules čempionātam, starts tiks dots marta sākumā."Hokejisti trenēsies un mācīsies. Šajā ziņā mums rūpes atkrīt. Gribētu uzsvērt, ka klubam ar izlasi vienmēr bijušas labas attiecības. Ko varējām, to palīdzējām," komentējot kluba un Latvijas Hokeja federācijas (LHF) iepriekšējo gadu attiecības, atzīmēja Savickis. "Iepriekšējā LHF vadība neprata pateikt "paldies". Tagad federācijas vadībā ir pavisam citi cilvēki, inteliģenti un gudri. Kā klubs darīsim visu savu spēju robežās, lai izlases sniegums būtu pēc iespējas labāks. Runāju ar Latvijas izlases jauno galveno treneri Bobu Hārtliju. Man patika tas, kā viņš visu vēlas darīt."Kā liecina aģentūras "R-Sport" aprēķini, "Dinamo" aizvadītajā regulārajā čempionātā bijis lielākais skatītāju skaita samazinājums mājas spēlēs, tomēr Savickis vēlas pateikties līdzjutējiem, kuri ar komandu bija kopā visu sezonu."Pasaulē ir komandas, kurām ir daudzu desmitu gadu vēsture, un tās līdzjutēji atbalstīs vienmēr. Savukārt citviet, līdzjutēji ir gatavi nākt, ja ir rezultāts. Zemais apmeklējums ir saistīts ar divām lietām. Pirmkārt, ar ne visai apmierinošajiem komandas rezultātiem. Otrkārt, ar to, ka cilvēku dzīve kļuvusi sūrāka, tiek vairāk ekonomēta nauda. Cilvēki pēdējos gados vairāk sākuši skaitīt naudu, izdodot mazākus līdzekļus izklaides pasākumiem. Labprātāk izvēlas hokeju skatīties televizorā, nevis maksāt un skatīties klātienē," stāstīja Savickis.Rīdzinieki tikai reizi deviņās aizvadītās KHL sezonās regulāro čempionātu noslēgusi ar mazāk punktiem nekā iegūts šoreiz - 2012./13.gada sezonā komanda izcīnīja vien 51 punktu, taču toreiz komandas regulārajā turnīrā aizvadīja tikai 52 spēles, kamēr pēdējos trīs gadus kalendārā katrai vienībai ir pa 60 mačiem.