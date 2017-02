Andželina Džolija ar visiem sešiem bērniem ieradusies Kambodžā, kur reklamē savu jaunāko filmu „First They Killed My Father”, kas šajā zemē arī uzņemta.

Pēc skandalozās šķiršanas prāvas no aktiera Breda Pita šī ir pirmā reize, kad aktrise Andželina Džolija izgājusi sabiedrībā. Kopā ar visiem sešiem bērniem – Medoksu (15), Paksu (13), Zaharu (11), Šilo (10) un dvīņiem Vivjenu un Noksu (8) – viņa devusies uz vecākā adoptētā dēla dzimteni Kambodžu. Aktrise šajā valstī reklamē savu jaunāko filmu „First They Killed My Father” („Vispirms viņi nogalināja manu tēvu”), kas šajā zemē arī uzņemta.Džolija ir jaunās lentes režisore un producente. Scenāriju viņa veidojusi kopā ar biogrāfiskā stāsta autori kambodžiešu rakstnieci Longu Ungu.Šis nav izdomāts stāsts. 2000. gadā Unga sarakstīja grāmatu par pārdzīvoto Kambodžas sarkano khmeru režīma laikā. Notikumi filmā ir atainoti no karā ierauta bērna skatupunkta.Esot Kambodžā, Andželina Džolija piekritusi pirmajai intervijai, kas sekojusi pēc šķiršanās no Breda Pita. Sarunā ar „BBC World News” žurnālisti Jaldu Hakimu aktrise arī pastāstījusi, kā dzīvo tagad un kā jūtas. Andželina šo laiku sauc par „grūtu”, taču nelokāmi norāda, ka viņi visi „vienmēr būs ģimene”.Viesojoties Kambodžā, Andželina kopā ar bērniem ļāvusies arī vietējās kulinārijas baudīšanai, un visi draudzīgi pagatavojuši zirnekļus un skorpionus. Pati aktrise gan atzīst, ka šī neesot pirmā reize, kad viņa pagaršojusi vietējās „delikateses”. Viņa tās pamēģinājusi jau tad, kad šajā zemē viesojusies pirmo reizi. Džolija kā pirmos pagaršojusi circeņus. „Circeņus ar alu,” precizē aktrise.Džolijas jaunākais dēls Nokss šajā nelielajā video atzīst, ka skorpioni garšojot kā sausi čipsi. „Kā čipsi bez garšas,” norāda zēns.