Pārdošanā neplānoti nonācis, iespējams, unikālākais nams Lielbritānijā. Cena - 800 tūkstoši eiro

Mēbeļu importētājs, 60 gadus vecais Less Goslings, kurš savām rokām renovēja pamestās dzirnavas, darbos ieguldot aptuveni 200 tūkstošus sterliņa mārciņas (236 tūkstoši eiro), domāja, ka tas ir viņa pēdējais renovācijas garadarbs, taču tad ieraudzīja, ka pārdošanā nonācis kāds zemūdens rezervuārs, un viņa plāni vadīt mierīgas vecumdienas izjuka pa vīlēm.Goslings vējdzirnavās dzīvojis kopš 2010.gada, kur vairāku gadu garumā veica nepieciešamos atjaunošanas darbus. "Man patīk šāda veida izaicinājumi. Biju domājis, ka dzirnavas būs pēdējais izaicinājums, tomēr nespēju noturēties," britu presei stāsta Less.Viņš norāda, ka savu jauno projektu nopircis "uz aklo", un tagad plāno pārveidot to par māju. Entuziasts apzinās, ka priekša gaida sarežģītie atļauju iegūšanas darbi, bet tic, ka viss izdosies.Kamēr Less metas savā nākamajā trakajā projektā, cilvēki var tikai nopriecāties, jo viņa iepriekšējais sirdsdarbs nu nonācis pārdošanā. Tiesa gan, cena ir visai augsta - virs 800 000 eiro."Dažiem cilvēkiem hobijs ir skatīties futbolu vai tamlīdzīgi, mans - izsolēs meklēt interesantus īpašumus un renovēt tos," saka Less.