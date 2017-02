Uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu šodien bija uzaicināta apsūdzētā jaunieša audzinātāja, Brocēnu vidusskolas skolotāja Inta Muižarāja. Viņa sacīja, ka tas bijis kā "auksts ūdens spainis", kad uzzinājusi, ka Mārtiņš aizbraucis uz Sīriju. Viņai tas licies "tiešām šokējoši".

Viņa raksturoja Mārtiņu kā "normālu vidusskolēnu ar normālām prasmēm un zināšanām", viņam nebija konfliktu ar pedagogiem. Lieciniece gan norādīja, ka puisis bieži izskatījās neizgulējies, skolotājiem pieņemot, ka viņš tiešām daudz laika pavadījis interneta vidē.

Tāpat skolotāja izteicās, ka jaunietis bieži mainīja savas intereses. Jaunietim ierodoties 12.klasē, izmaiņas bijušas ļoti lielas, un viņš pievērsies islāmam. "Mārtiņu ļoti pārņēma ideja par netaisnību, kas valda Latvijā, un tāpēc viņš varbūt noticēja tām idejām," komentēja apsūdzētā pedagoģe.

Skolotāja teica, ka kopumā jaunietis vairāk runāja tieši par islāma vērtībām, nevis karojošā grupējuma vērtībām - viņa nevar apgalvot, ka jaunietis pauda atbalstu kaujiniekiem. Mārtiņš bija mierīgs un miermīlīgs, nebija uz konfliktiem un strīdiem orientēts, sacīja skolotāja.

Nākamā tiesas sēde paredzēta 7.martā plkst.10.



Tiesa šodien turpināja skatīt krimināllietu pret Grīnbergu, kurš apsūdzēts par dalību Sīrijas konfliktā. Apsūdzētais jaunietis savu vainu viņam inkriminētajos noziegumos neatzīst.

Rīgas tiesas apgabala prokuratūra jaunietim cēlusi apsūdzību pēc diviem Krimināllikuma pantiem, proti, par prettiesisku piedalīšanos bruņotā konfliktā un piedalīšanos noziedzīgas organizācijas noziegumos pret cilvēci vai mieru, vai valsti vai kara noziegumos.

Krimināllikums par piedalīšanos noziedzīgas organizācijas noziegumos pret cilvēci vai mieru, vai valsti vai kara noziegumos paredz mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu no desmit līdz 20 gadiem.

Prokuratūrā iepriekš apstiprināja, ka apsūdzētais darbojies teroristu grupējuma "Daesh" pusē. Pagājušā gada vasarā Drošības policija (DP) ieguva informāciju, ka minēto Latvijas pilsoni ir aizturējušas Turcijas varas iestādes, kas septembrī pieņēma lēmumu par šīs personas deportēšanu. Pēc deportācijas no Turcijas DP konvojēja jaunieti uz Latviju, kur viņš tika aizturēts.

Kā iepriekš norādīja apsūdzētā pārstāvis Mediņš, atrodoties Sīrijā, viņš neesot piedalījies bruņotās sadursmēs ne ar karojošām pusēm, ne ar civiliedzīvotājiem.

Latvijas Televīzija iepriekš vēstīja, ka jaunietis esot no Brocēniem, labi pratis angļu valodu, daudz laika pavadījis internetā un, mācoties 12.klasē, reģistrējies vienā no lielākajiem musulmaņu forumiem.

Jaunietis intervijā Latvijas Televīzijai apgalvojis, ka uz Sīriju devies, jo viņu aizrāvusi islāma kalifāta ideja un viņš "meklējis patiesību". Jaunietis esot domājis iesaistīties islāma valsts veidošanā kā civilists, nepiedaloties karadarbībā, viņš esot vēlējies palīdzēt vietējiem iedzīvotājiem. Jaunietis apgalvojis, ka, vēl Latvijā esot, neesot apjautis teroristu nežēlību, lai arī tā plaši tika aprakstīta masu medijos.

Par savu naudu jaunietis aizbraucis uz Turciju, no turienes pārieta Sīrijas robeža un nonākts pie kāda "Daesh" grupējuma, kur viņam atņemti dokumenti un visas mantas. Tad viņu sākuši apmācīt karadarbībai, no kā izvairīties neesot bijis iespējams. Tobrīd jaunietis sapratis, ka tas nav gluži tas, ko viņš vēlas darīt Sīrijā, tāpēc sācis meklēt iespējas nokļūt atpakaļ Latvijā. Tas esot bijis ļoti sarežģīti, un šo mēģinājumu gaitā viņu Rakā noķēruši "Daesh" cilvēki un ielikuši cietumā, kur viņš pavadījis piecus mēnešus. Pēc jaunieša teiktā, cietumā esot tūkstošiem cilvēku, kuri sapratuši "Daesh" ideoloģijas ekstrēmo dabu un grib tikt prom no islāma valsts, taču neatrod šādas iespējas.

Jaunieti esot bijis plānots sodīt, nosūtot uz karadarbības karstākajiem punktiem par "lielgabalu gaļu", taču pārvietošanas laikā jaunietim ar vēl pieciem cilvēkiem izdevies izbēgt, lai arī trīs no bēgļiem nošauti. Jaunietis ticis līdz Turcijas robežai, kur viņu arestējuši turki, kuriem viņš izteicis lūgumu, nogādāt viņu atpakaļ Latvijā.

Tagad jaunietis uzskata, ka "Daesh" vervētāji viņu piemānījuši, solot, ka islāma valstī viss būšot labi, ka tur būs taisnīgums, taču izrādījies viss pretēji. Nevienu cilvēku no Latvijas viņš Sīrijā saticis neesot.