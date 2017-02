Grupa "Ryga" publicē dziesmu Dailes teātrī izrādei, kas top pēc Nika Keiva grāmatas

Grupas “Ryga” līderis Mārcis Judzis ar Dailes teātra jaunās izrādes “Banija Manro nāve”, kuru pēc austrāliešu mūziķa Nika Keiva grāmatas iestudē Dž. Dž. Džilindžers, galvenā varoņa Banija Manro atveidotāju Artūru Skrastiņu.

Mārča Judža grupas “Ryga” dziesmas “Say You Love Me Now” videoklips tika filmēts Kuršu kāpās Lietuvā.

Kadri no grupas "Ryga" videoklipa "Say You Love Me Now"

















































Video kas filmēts Lietuvas skaistākajās Baltijas jūras piekrastes vietās - Kuršu kāpā un Palangā. Video veidotāji ir grupas līderis Mārcis Judzis un Ritvars Bluka, kurš gan filmēja, gan arī kopā ar Mārci veica montāžas darbus. Filmēšanai tika izmantots gandrīz antīks Citroen CX automobilis, kuru gan nācās pa ceļam mazliet pielabot. Ceļojums un filmēšana ilga divas dienas.Šī noteikti ir viena no romantiskākajām albuma dziesmām, kura no 31. marta būs klausāma arī dzīvajā izpildījumā Dailes teātra jaunajā izrādē “Bannija Manro nāve”, kuru pēc austrāliešu mūziķa Nika Keiva tāda paša nosaukuma grāmatas motīviem iestudē režisors Dž. Dž. Džilindžers. Teātra izrādē piedalīsies arī grupa Ryga un uz skatuves izpildīs vairākas no gaidāmā albuma dziesmām. Galvenajā lomā būs Artūrs Skrastiņš, bet scenogrāfiju veido Kristians Brekte.Šī nav Mārča un grupas “Ryga” pirmā sadarbība ar teātri, jo jau 2014. gadā grupa piedalījās slavenā lietuviešu režisora Oskara Koršunova “Dailē” iestudētajā izrādē “Izraidītie”, kurā arī skanēja “Ryga” mūzika pašas grupas izpildījumā. Mārcis Judzis par topošo izrādi: “Izrādes komandā ir daudzi fantastiski mākslinieki. Ar nepacietību gaidu, kad varēsim atkal spēlēt uz Dailes teātra skatuves!”.