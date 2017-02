Kā vīrs lutina Vairu Vīķi-Freibergu. Attiecības eksprezidentes laulībā

Vaira Vīķe-Freiberga ar vīru Imantu Freibergu



































Vairas Vīķes-Freibergas un Imanta Freiberga kāzu diena 1960. gada 16. jūlijā. Liecinieki: Imanta korporācijas biedrs Vilis Uiska un Vairas tante Lonija Zvaigznīte.

Aizvadītajā nedēļā Vaira Vīķe-Freiberga saņēma Gada balvas zinātnē diplomu par zinātnisko monogrāfiju Mitoloģiskā saule. Eksprezidente atzina, ka liels nopelns šā darba tapšanā pieder arī viņas dzīvesbiedram Imantam Freibergam.

Šovasar, 16. jūlijā, apritēs 57 gadi, kopš Vaira un Imants apprecējās. Abi ir izaudzinājuši divus bērnus, un tagad vecumdienās priecājas par trim mazbērniem. Vaira un Imants ir kā cimds ar roku, abi saprotas no pusvārda un atzīst, ka dzīvē nav nekā labāka par iespēju vienkārši būt blakus.Stāstot, kāds bijis romantiskākais mirklis attiecībās, eksprezidente žurnālam “Kas Jauns” atbildēja: „Ar tiem romantiskajiem mirkļiem ir tā, ka tie ne vienmēr izdodas tādi, kā cerēts. Mēs ar Imantu sarunājām, ka Jaungada dienā aiziesim manai mammai un audžutēvam paziņot, ka esam saderinājušies. Imantiņš, students būdams, bija nopircis arī dimanta gredzenu bildinājumam, un es biju pārliecināta, ka mamma būs ļoti priecīga. Bet, kad ieradāmies pie mammas, viņa šķībi noskatījās uz mums un teica: „Kā? Vispirms nenāca man prasīt tavu roku?! Kā tā var?” Gribēju teikt: „Mammu, tā jau simt gadu neviens nedara...” Ilgi jau nepārdzīvoju – galu galā nodomāju: tā nav viņu darīšana, tā ir tikai mūsu abu darīšana.”Vai Imants Vairai ir „nesis zvaigznes” no debesīm? „Nē, tā nav bijis. Man dzīvē visvairāk pie sirds iet tie sīkumi, ikdienišķā uzmanība. Piemēram, aizvien katru svētdienas rītu no jauna esmu pateicīga un izbaudu Imanta ceptās pankūkas. Kad es cepu pankūkas, man tās jūk ārā,” atbild eksprezidente un nosaka: „Dzīves prieks sastāv no sīkumiem, kas ir ļoti svarīgi, un tos vajag novērtēt.” Viņa ir arī priecīga par to, ka Valentīndienā - 14. februāra rītā - vīrs Imants pasniedza skaistas tulpes.Savukārt Vairas Vīķes-Freibergas laulātais draugs Imants Freibergs teic, ka aizvien mēdz spontāni sarīkot randiņus ar kundzi. „Visu laiku cenšamies būt labi draugi un partneri. Randiņus taisām spontāni – izdomājam un ejam pastaigāties. Arī atvaļinājumus vienmēr pavadām kopā. Vislabākais un vissvarīgākais ir būt vienam otram blakus,” par attiecībām ar Vairu saka Imants.Kā vienu no notikumiem, ko atminoties aizvien sanāk smiekli, Imants uzskata vienu no jaunības dienu randiņiem Kanādā. „Kad vēl nebija mobilo telefonu, mēs ar Vairu sarunājām tikties pusdienās. Es tolaik strādāju ļoti lielā ēkā, kur apakšstāvā ir ļoti daudz ieeju un izeju. Pa telefonu sazvanījāmies un norunājām satikties ārā pie mana darba. Pienāca norunātais laiks, es gaidu, bet Vaira kā nenāk, tā nenāk. Arī viņa gaida, tikai pie citām durvīm, skatās, cik ir pulkstenis, un jau gan kļuvusi pikta, gan sākusi uztraukusies, ka man varbūt kaut kas ir noticis. Izrādījās, ka katrs esam atnākuši uz satikšanos pie citām durvīm. Beigās jau viens otru atradām un savā starpā to pārpratumu risinājām,” nosmejas eksprezidentes vīrs.Vairāk par Vairas Vīķes-Freibergas un Imanta Freiberga attiecībām var lasīt žurnāla “Kas Jauns” jaunākajā – 21. februāra – numurā.