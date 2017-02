Lepēnā Libāna tikusies ar vairākām augstām amatpersonām, un viņai otrdien bijusi paredzēta tikšanās arī ar sunnītu lielmuftiju šeihu Abdellatifu Derianu.Drīz pēc ierašanās lielmuftija birojā viens no garīdznieka palīgiem mēģinājis iedot Lepēnai baltu lakatu, ko aplikt ap galvu. Viņa atteikusies to pieņemt.Lepēna sacīja, ka viņa savulaik tikusies ar Ēģiptes Al Ažara mošejas lielmuftiju, kas ir viens no pasaules ietekmīgākajiem sunnītu garīdzniekiem, ar neapsegtu galvu.Kad politiķei paskaidrots, ka Libānā paražas ir savādākas, viņa devusies uz savu automašīnu un aizbraukusi.Muftija birojs vēlāk nāca klajā ar paziņojumu, ka Lepēna savlaicīgi informēta par to, ka, tiekoties ar muftiju, viņai ap galvu jābūt lakatam."Tāds ir protokols," teikts muftija biroja paziņojumā.Kā liecina pagājušajā nedēļā izplatītie pētījumu centra "Opinionway" aptaujas dati, Francijas prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā 23.aprīlī Lepēna saņems 27% balsu, centrists Emanuels Makrons 22%, bet konservatīvais Fransuā Fijons, kura reputācijai kaitējis skandāls par sievas fiktīvu nodarbināšanu parlamentā, 20%.Otrajā kārtā Makrons viegli uzveiks Lepēnu, prognozē "Opinionway".