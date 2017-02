Organizācija "Bezvests.lv", kas nodarbojas ar pazudušu cilvēku meklēšanu, vēstī, ka par sievietes nāvi pavēstījis viņas mazdēls, kurš pats bija apbraukājis visus apkārtnes ceļus un meža taciņas Varakļānu apkārtnē. Intu gan atradis parasts garāmgājējs aptuveni divu līdz trīs kilometru attālumā no Varakļāniem.Policija, no garāmgājēja saņemot informāciju par mežmalā mirušo sievieti, sazinājās ar Intas mazdēlu un radiniekiem, kuri steidza uz notikuma vietu. "Līdz punktam, uz kuru pazudusī Inta Bitenbindere ar kājām no Varakļāniem gāja 4 dienas, es ar mašīnu atbraucu 15 minūtēs. Iespējams, ka viņa apmaldījās pēc tam, kad 2.šosejas kilometrā uz Viļānu pusi, nogriezās mežā? Bet es viņu meklēju no pirmās pazušanas dienas un skaidri zinu, ka arī šai vietai braucu garām," stāsta Intas mazdēls."Neticami, bet pēc medicīnas darbinieku liecībām, nāve iestājusies tikai 4.pazušanas dienā. Ņemot vērā zemo temperatūru un to, ka viņa izgāja no mājām bez āra apģērba, tiešām neticami! Iespējams, ka kāds viņu izmitināja uz nakti, bet pēc tam atkal izlaida uz ielas vieglā jakā, neziņojot ne policijai ne radiniekiem. Ja tā, tas, protams, ir ļoti bēdīgi. Gribētu ieskatīties acīs šiem cilvēkiem," savu stāstu pabeidz mazdēls."Bezvests.lv" stāsta, ka masu meklēšanas pasākumus vietējie dienesti neorganizēja. Pēc mazdēla teiktā, nav bijuši arī kinologi ar suņiem. "Žēl, iespējams, ka pēc pēdām viņu būtu izdevies atrast jau pirmajās dienās, bet braukāju ar mašīnu es viens pats," skumji nopūšas mazdēls."Bezvests.lv" brīvprātīgie paskaidro, ka nevarēja organizēt meklēšanu Varakļānos lielā attāluma dēļ. Šajā pusē diemžēl filiāles brīvprātīgajiem nav. Meklēšanas laikā ģimeni tikai konsultēja telefoniski, kā arī dalījās ar informāciju un aculiecinieku informāciju, sociālajos tīklos.Pēc radinieku teiktā, nāves iemesls ir ķermeņa atdzišana un nav nekādu pazīmju, ka būtu notikusi laupīšana: visas lietas un abi zelta gredzeni bija pie sievietes.Jāatgādina, ka 88 gadus vecā Varakļānu iedzīvotāja Inta Bitenbindere 2017.gada 15.februārī ap plkst.10-11 no rīta izgāja no sava pagalma un devās nezināmā virzienā. Līdzi sievietei bija spieķis un divi gredzeni.Pēc mazdēla teiktā, vecmāmiņa pāris nedēļas atpakaļ ieminējusies, ka esot jau pārāk ilgi šeit ciemojusies un jādodas uz Jēkabpili pie saviem vecākiem. Vecmāmiņa dzīvoja Varakļānos un viņas vecāki jau sen kā miruši.Izsakām visdziļāko līdzjūtību bojā gājušās pensionāres ģimenei!