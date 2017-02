"Madam Secretary" galvenie varoņi kopā arī dzīvē. FOTO

“Shortcut” šobrīd pieejama politiskās drāmas “Madam Secretary” pirmā sezona, bet līdz februāra beigām varēs noskatīties arī seriāla otro un trešo sezonu.

Seriālā Tea Leoni atveido valsts sekretāri Elizabetu Makordu.

Aktieri Tea Leoni un Tims Deilijs ir kopā gan seriālā, gan dzīvē.

Seriālā “Madam Secretary” spēlē lielisks aktieru sastāvs, un tā sižets ieved skatītājus spraigos, ar politisko vidi saistītos notikumos. Tikko ieceltā valsts sekretāre Elizabete Makorda uzreiz tiek ierauta sarežģītu politisku izaicinājumu virpulī, viņas galvenā prioritāte ir starptautiska ķīlnieku krīze. Tikmēr savās mājās Elizabete šaubās, vai šā amata uzņemšanās bija pareizs lēmums, jo viņas bērniem ir grūtības adaptēties jaunajās skolās.Seriāla notikumos atspoguļosies Makordas spēja būt veiksmīgai darbā un vienlaikus saglabāt stipras ģimenes saites. Filmā skatītājiem būs iespēja sekot līdzi arī Amerikas un Krievijas politiskajām attiecībām un neparedzamajiem spēles noteikumiem. Dzirdēsim Latvijas vārdu, kas pieminēta saistībā ar NATO spēku izvietošanu Latvijas teritorijā un aukstā kara draudiem.Filmas galveno varoni Elizabeti Makordu atveido 50 gadu vecā amerikāņu aktrise un producente Tea Leoni. Tieši televīzijā Tea pirms 25 gadiem uzsāka aktrises karjeru. Vēlāk viņa spēlēja vairākās kino filmās, kā, piemēram, “Jūras laikmeta parka” filmu sērijas trešajā daļā, filmās “Dika un Džeinas draiskulības”, “Kā aplaupīt debesskrāpi”.Loma CBS politiskajā drāmā “Madam Secretary” ir Teas Leoni atgriešanās televīzijā, turklāt veiksmīga, jo aktrise uzreiz tika nominēta “People’s Choise Awards” kā “Mīļākā aktrise jaunā TV seriālā”. Pirms seriāla iznākšanas uz TV ekrāniem, 2014. gadā, Tea Leoni oficiāli izšķīrās no savulaik populārā seriāla “X-faili” aktiera Deivida Duhovnija, ar kuru bija precējusies 17 gadus. Laulībā dzima divi bērni – meita Madleina Vesta (17) un dēls Kids Millers (16). „Mēs ar Deividu joprojām uzturam labus kontaktus un apbrīnojam viens otru. Sazināmies katru dienu saistībā ar bērniem. Viņš ir daļa no manas ģimenes,” pēc šķiršanās sacīja aktrise.Filmējoties “Madam Secretary”, Leoni bija no attiecībām brīva sieviete un uzsāka dienesta romānu ar seriāla kolēģi Timu Deiliju. Viņi drīz vien kļuva par skaistu, starojošu un fanu apjūsmotu pāri ne tikai seriālā, bet arī dzīvē. Pāris kopā apmeklē saviesīgus pasākumus un filmu pirmizrādes.