Neliela lidmašīna uzgāžas uz automašīnām Ņūdžersijā. Notikuma vietā paveras dramatisks skats. FOTO

ASV mediji raksta, ka "Piper" tipa lidmašīna nogāzusies svētdienas rītā, pēc kā 56 gadus vecais pilots nogādāts slimnīcā, kur ārstējas joprojām. Glābējiem nācās no lidmašīnas vraka "izgriezt" cietušo. Zināms, ka pilota veselības stāvoklis šobrīd ir stabils.



Pēc notikušā publiskotas arī fotogrāfijas no notikuma vietas, kur redzami nodarītie postījumi. Lidmašīna kritiena laikā sapinusies elektrības vados, kā arī sadragājusi uz ielas novietotās automašīnas. Zīmīgi, ka tā nogāzusies pavisam netālu no degvielas uzpildes stacijas.



Iedzīvotāja, kuras mājas priekšā nogāzās lidaparāts, sacījusi: "Bija sajūta, ka mūsu mājā notiek zemestrīce".



ASV māju pagalmā nokrīt lidmašīna

























13 attēli

Neliela lidmašīna ietriecas lielveikalā Melburnas centrā



















10 attēli

Portāls Kasjauns.lv otrdienas rītā jau vēstīja, ka līdzīgs negadījums noticis arī Austrālijā, kur nelielai lidmašīnai ietriecoties iepirkšanās centrā, dzīvību zaudēja pieci cilvēki.Lidmašīna "Beechcraft" ietriecās iepirkšanās centrā pie Melburnas Esendonas lidostas nepilnu stundu pirms tā plānotas atvēršanas, eksplodēja un aizdegās. "Lidmašīnā ir pieci cilvēki, un izskatās, ka neviens nav izdzīvojis šajā katastrofā," paziņoja Viktorijas štata policijas komisāra palīgs Stīvens Līns.