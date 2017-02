Vladimirs Žirinovskis Rīgā



























14 attēli

Ar pirkstu bakstot Eiroparlamenta deputātes no Igaunijas Janas Toomas virzienā Žirinovskis diskusijas laikā, kas bija veltīta Minhenes drošības konferences rezultātiem, kliedza:„Jums baltiešiem vajadzīgi NATO karavīri?! Ievediet viņus!!! Kaut simtiem tūkstošu. Viņi visi tiks iznīcināti, ņemiet to vērā. Mēs veiksim preventīvu triecienu pret NATO karaspēku pie mūsu robežām. Ja tas stāv Baltijas valstīs, tās nebūs! Ne jau tāpēc, ka mēs jūs neieredzam, bet gan tāpēc, ka NATO karaspēks stāv pie mūsu robežas!”Vienlaikus Žirinovskis visus piesauca mācīties krievu valodu un paziņoja, ka pusei Latvijas pēc tiesas un taisnības vajadzētu piederēt Krievijai, šoreiz īpaši pieminot Jēkabpili, jo tajā dzīvojot krievi. Līdzīgas pretenzijas viņš izteica arī Igaunijai un Lietuvai, uzsverot, ka baltieši dzīvojot uz „svešas zemes”.Portāls Kasjauns.lv jau rakstīja, ka nesenākais Žirinovska „uzbrauciens” Baltijas valstīm bija pagājušā decembrī, kad viņš intervijā Rīgas krievu laikrakstam „Vesti Segodņa” Žirinovskis izteicies, ka Latvija agrāk vai vēlāk pievienosies Krievijas Federācijai un būs Krievijas valsts sastāvdaļa. Viņš arī ierosināja ar grandiozu Krievijas un Latvijas armiju parādi 2021. gadā atzīmēt 300. gadadienu kopš Pēteris I no zviedriem atkaroja un savas impērijas sastāvā Lielā Ziemeļu kara laikā iekļāva daļu no Latvijas – Vidzemi.Kārtējo Žirinovska „prāta izvirdumu” skatieties videosižetā.