56 gadus vecajam Arnim nāksies visu atlikušo mūžu pavadīt cietumā Īrijā

Latvieti Arni Labunski Īrijas tiesa notiesājusi ar mūža ieslodzījumu par sava kaimiņa un darbabiedra lietuvieša nosišanu ar žurnāla galdiņa kāju.

Asiņainie lietuviešu – latviešu slaktiņi Īrijā

Abi vīrieši dzīvoja vienā dzīvesvietā un strādāja vienā uzņēmumā („East City Garage”) – Limerikas pilsētā, kur starp viņiem izcēlās konflikts.Labunskis tika arestēts nozieguma vietā – 2015. gada 21. aprīlī. Pēc piecu mēnešu izmeklēšanas Īrijas ģenerālprokuratūrai tika iesniegts pierādījumu kopums, lai varētu uzsākt lietas izskatīšanu tiesā. Pagājušā nedēļā tiesa noslēdzās un šonedēļ tās spriedums stājās spēkā.Labunskis tiesā savu vainu neatzina, bet teicās, ka upuri esot ievainojis aizstāvoties. Prokurors šai versijai nenoticēja un noslēguma uzrunā apgalvoja, ka tā ir safabricēta un melīga. Tiesnese zvērinātajiem pirms apspriešanās norādīja, ka iespējami trīs verdikti : vainīgs, attaisnojams vai nav vainīgs slepkavībā, bet ir vainīgs nogalināšanā bez iepriekšēja nodoma, pašaizsardzības rezultātā. Pēc apmēram divas stundas ilgušas apspriešanās zvērinātie, trīs sievietes un deviņi vīrieši, atgriezās tiesas zālē ar vienprātīgu spriedumu – „vainīgs”.Sprieduma paziņošanas brīdī tiesas zālē atskanēja klusa atvieglojuma nopūta no mirušā tuvinieku puses, bet apsūdzētais, kad tulks viņam to iztulkoja, neizrādīja nekādas emocijas.Pēc tam tiesā tika nolasīts mirušā māsas Gitanas Burbaites paziņojums, ka Daiņus Burba bija dēls, brālis un tēvs, un „labs cilvēks, kurš nevēlējās mirt”. „Viņš atbrauca uz Īriju divus mēnešus pirms savas nāves, meklējot labāku dzīvi,” paskaidroja Daiņus.Māsa raksta, ka nogalinātā māte ir satriekta, bet brāļa meita un partnere, iespējams, cieš visvairāk. Velosipēds, kuru tēvs nopircis meitai neilgi pirms savas nāves, tagad ir viņas nozīmīgākais īpašums, raksta baltic-ireland.ie. Gitana Burbaite raksta, ka viņas kā māsas zaudējums ir milzīgs un savās gaidāmajās kāzās viņa nevarēs padejot ar savu brāli, bet viņas bērni nekad neiepazīs savu tēvoci.Paziņojot Labunskim spriedumu, tiesnese pauda cerību, ka tas dos kādu cerību un mieru upura ģimenei.Notiesātais Labunskis ir divu bērnu tēvs, raksta izdevums „Limerick Post”. Viņš savu upuri nositis ar žurnāla galdiņa kāju, mērķtiecīgi viņam iesitot vismaz 19 reizes. Sākotnēji, sniedzot liecības pēc aizturēšanas, apsūdzētais apgalvoja, ka atradis ievainoto kaimiņu, ierodoties mājās, bet vēlāk atzinās, ka pats kaimiņu savainojis, bet darījis to, lai sevi aizsargātu. Apsūdzētais apgalvoja, ka Burba viņu ieaicinājis savā tumšajā guļamistabā un vicinājis galda kāju, mēģinot iesist. Labunskim izdevies vīrieti atbruņot, bet tas uzbrucis ar dūrēm, tāpēc viņš atvairījies un vairākkārt iesitot upurim ar galda kāju.Jāteic, ka šis nav pirmais gadījums, kad Īrijas likumsargiem jāšķetina latviešu – lietuviešu savstapējās slepkavības.* 2013. gada oktobrī Īrijas tiesas priekšā stājās Latvijas pilsonis Mariss Graizutis, kas tika apsūdzēts lietuvieša Audrja Butka slepkavībā.* Īrijā tiesā izskatīta lieta pret lietuvieti Deivīdu Zigeli par sava latviešu drauga Aleksandra Karpova noduršanu 2014. gada februārī. Karpovu dzerstiņa laikā nodūra viņa draugs - 39 gadus vecais lietuvietis. Slepkavības iemesls visnotaļ triviāls – Aleksandrs no gaļas veikala neatnesa pasūtītās ribiņas.* Pagājušā gada novembrī Īrijā policija aizturējusi 45 gadus veco Ingu Ozoliņu, kuru tur aizdomās par kāda lietuvieša noduršanu. Lietuvas pilsonis, vecumā ap 40 gadiem, ar vairākām durtām brūcēm, kas izrādījās nāvējošas, atrada dzīvokļu kompleksā Roskri pilsētā.