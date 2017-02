Džentlmeņu kosmētikas komplekts



1. Skūšanās līdzekļi – gēls, putas, krēms

2. Mazgāšanās līdzeklis

3. Skurbis

4. Mitrinošs krēms

5. Lūpu balzams/higiēniskais lūpu zīmulis

Kā izvēlēties vīriešu kosmētiku?

Vīriešu vēlmei un to laiku nepieciešamībai sevi izdaiļot ir ļoti interesanta un gadu simtiem sena vēsture, protams, šāda „māksla” nu ir modernajā pasaulē zaudējusi jēgu un vīriešu kosmētikas līnijām nav pat attālas līdzības ar to. Jaunākās vīriešiem paredzētās kosmētikas mērķis ir padarīt ādu pievilcīgāku, barot, atjaunot un aizsargāt to, taču ir svarīgi izvēlēties kopšanas līdzekļus, ņemot vērā gan sejas ādas tipu, gan citas vīriešu sejas īpatnības – bārdu, ataugušos rugājus u.c., atgādina skaistumkopšanas portāls Intensa.Pro Vēl pavisam nesenā pagātnē vīriešu rīcībā esošā kosmētika aprobežojās vien ar skūšanās līdzekļiem un odekolonu, taču šobrīd arvien vairāk zīmoli papildina vīriešu kosmētikas līnijas, un nu jau tie vīrieši, kam uz vannas istabas plaukta stabilu vietu ieņēmuši ne tikai skūšanās putas un krēms pēc skūšanās, dienas un nakts krēms, roku, kāju krēmi, higiēniskā lūpu krāsa un citas tūbiņas, nav retums. Pat pretgrumbu krēms acīm stiprā dzimuma pārstāvjos vairs neizraisa mulsumu.Kāds britu veikts pētījums liecina, ka aptuveni trešdaļa vīriešu regulāri lieto savu sievu un draudzeņu kosmētiku, turklāt sievietes atzīst, ka viņu rīcība ne vienmēr ir saprātīga - raupjās rokas pēc smaga fiziska darba viņi mīkstina ar dārgu acu krēmu.Jāatzīst, ka vīriešu ādai ir zināmas priekšrocības salīdzinājumā ar sieviešu ādu. Tā ir elastīgāka un tvirtāka, krietni labāk saglabā mitruma līmeni un ir mazāk pakļauta arējiem kairinājumiem, toties vīrišķie hormoni veicina ādas ātrāku taukošanos un iekaisumu rašanos, tādēļ arī dažādas pumpas un pinnes ir biežāk redzamas uz vīriešu ādas, īpaši – puišu pusaudžu vecumā.Neraugoties uz dabas dotajām vīriešu ādas priekšrocībām, par to tik un tā ir jārūpējas. Ikdienišķais skūšanās process diezgan lielā mērā traumē ādu, taču jebkura sieviete vēlas pieglausties vīrietim ar patīkamu un maigu vaigu ādu!Patlaban piedāvātās vīriešu kosmētikas līnijas līdzekļu izvēles klāstā vairs daudz neatpaliek no sieviešu. Pagaidām konsīlerus u.tml. lietas atstāsim dāmu kosmētikas makos, taču noskaidrosim, kam vajadzētu būt standarta vīriešu komplektā. Šoreiz veltīsim uzmanību sejas ādas kopšanai, jo bez dušas želejas un dezodoranta diez vai ir iedomājams vīrieša dienas sākums.Līdzeklis pēc skūšanās. Tā galvenā funkcija ir nomierināt skūšanās procesā ar žileti sakairināto ādu. Tas arī dezinficē sīkos iegriezumus ādā un savelk poras. Spirtu nesaturoši līdzekļi nesausina ādu, neizraisa niezi un kairinājumu.Protams, ka netīrumus no sejas var nomazgāt arī ar ziepēm, taču tās var izraisīt ādas apsārtumu un kairinājumu, tādēļ labāk ir seju mazgāt ar speciālu gēlu vai putām. Sejas ādas optimālā mitruma līmeņa uzturēšanai piemērotāks būs gēls, jo putas ādu var padarīt sausu.Vīriešu ādai piemērotāks ir skurbis uz gēla bāzes, tas likvidē netīrumus, atbrīvo ādu no atmirušajām tās šūnām, atbrīvo poras. Ja poras netiek attīrītas, ādas tauki tās nosprosto, bet tas var būt piņņu un komedonu rašanās cēlonis. Skrubju sastāvā ir maigas abrazīvas daļiņas, kas likvidē ādas raga slāni un citus netīrumus. Skrubi jālieto divas reizes nedēļā.Tas palīdz aizkavēt novecošanās pazīmju parādīšanos un palīdz uzturēt veselīgu ādu, baro un uztur vajadzīgo mitruma līmeni. Tā kā āda ar gadiem kļūst sausāka un plānāka, uz tās veidojas krunciņas. Regulāra mitrināšana palīdz aizkavēt šos procesus un piešķir ādai svaigu izskatu. Sejas ādu apdraud gan saules stari, gan sals, tādēļ krēms ir ļoti svarīga džentelmeņa kosmētikas komplekta sastāvdaļa. Krēmam ir viegli jāiesūcas ādā, tas nedrīkst uz sejas atstāt taukainu plēvīti. Arī roku krēms vīrietim ir nepieciešams, jo rokas ir jāmitrina un jābaro, lai novērstu to raupjumu un plaisāšanu.Sausas un saplaisājušas lūpas nekādi nerada meitenēm vēlmi skūpstīties. Lūpu balzams ir jālieto visos gadalaikos, tā sastāvā parasti ir eļļas un ārstniecisko augu ekstrakti, kas novērš lūpu sausumu un plaisāšanu.Pirms kosmētikas iegādes jānosaka sejas ādas tips. Tā gluži kā sievietēm tiek iedalīta sausā, taukainā, normālā un jaukta tipa. Visprecīzāk ādas tipu noteiks kosmetologs, taču taukainai ādai raksturīga pelēcīga ādas krāsa, izteikti manāmas poras un nosliece uz komedonu veidošanos, jaukta tipa āda ir vīriešiem, kam piere, deguns un zods ir ar taukainas ādas pazīmēm, bet vaigu āda ir sausa. Normālas ādas īpašnieki var lepoties ar vienmērīgu sejas krāsu, tā nerada savilkuma un sausumu sajūtu.Kad sejas ādas tips ir noteikts, atliek vien doties uz veikalu un pētīt norādes uz kosmētikas iepakojumiem. Vismaz pirmajai kosmētikas iepirkšanas tūrei labāk izvēlēties specializētu kosmētikas veikalu, jo šaubu gadījumā pārdevēja sniegs konsultāciju par piemērotākās kosmētikas izvēli.