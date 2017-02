Zvani Eiropā kļūs krietni lētāki, bet kas būs ar Lielbritāniju? Briti jau satraucas

Briti Eiropas Savienībā nevarēs justies kā mājās

Breksita kritiķi pauž sašutumu

Ministrija mierina – sarunas Lielbritānijā būs lētākas vismaz līdz izstāšanās brīdim

Komitejas atbalstītā regula paredz viesabonēšanas atcelšanu no 2017.gada 15.jūnija, kas nozīmētu, ka, ceļojot ES, par telefona zvaniem, īsziņām un datu lietošanu ikviens ES iedzīvotājs maksātu savu tarifu, kā mājās, bez papildu viesabonēšanas izmaksām.Līdz ar mobilo sakaru viesabonēšanas atcelšanu, Latvijas iedzīvotājiem, zvanot no ārvalstīm, būs jāmaksā apmēram četras reizes mazāk nekā šobrīd, pagājušā gada oktobrī vietējos medijus informēja Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Krišjānis Kariņš.Vienlaikus viņš gan uzsvēra, ka Latvijas mobilo sakaru operatoru tarifus nevarēs izmantot, ārvalstīs dzīvojot pastāvīgi. Regulā tiks ieļauts “taisnīgas lietošanas princips”, kas ietver periodisku ceļošanu, nevis cilvēkus, kas pastāvīgi dzīvo ārzemēs.Taču pērnā gada jūnija referenduma dēļ Apvienotajā Karalistē nu tiek sperti pirmie soļi, lai pamestu ES. Saistībā ar tā dēvēto "Breksit" valstī sākušās diskusijas par to, vai tik ļoti gaidītā viesabonēšanas maksas atcelšana skars arī britus.“Saskaņā ar EP komiteju, britu tūristiem nāksies maksāt viesabonēšanas papildmaksu, ja viņi ceļos ES robežās pēc valsts izstāšanās no savienības,” raksta britu medijs “The Guardian”.Saskaņā ar publikāciju, neskatoties uz viesabonēšanas atcelšanu, britiem “lielo ceļojumu sarunu rēķinu” ēra varētu beigties vien tad, ja Apvienotā Karaliste panāk īpašu vienošanos ar ES. “The Guardian” pamato, ka šāda informācija iegūta no kāda nopludināta dokumenta, kurā šis pieminēts starp citām paredzamajām "Breksit" sekām.Iespējamo iznākumu viesabonēšanas jautājumā, kritizējot "Breksit" kā tādu, jau paguvuši izmantot valsts liberāldemokrāti – to līderis Tims Farons apgalvo, ka, lai arī izstāšanās iniciatori solīja iepriekš nebijušas iespējas ietaupīt, "Breksit" rezultātā patērētāji maksās vairāk: “Sākot ar pārtikas un degvielas izmaksām un beidzot ar mobilo sakaru rēķiniem, "Breksit" sit pa patērētāju kabatām. Ģimenēm nebūtu jāmaksā mūsu valdības destruktīvo lēmumu dēļ. Terēzei Mejai jācīnās par privilēģijām, kuras šobrīd mums var iet secen. Britiem jāļauj iesaistīties lemšanā par to, kādas tieši būs attiecības starp Apvienoto Karalisti un ES!”Jāpiebilst, ka, britu salām kļūstot par izņēmumu jaunajā ES viesabonēšanas politikā, vērīgiem jābūt arī tiem, kuri ceļo uz Apvienoto Karalisti, tostarp arī latviešiem.Atsevišķi vietējie mobilo sakaru operatori mierina ar speciāliem tarifiem, kuri piedāvās tikpat izdevīgas sarunas visā Eiropas ekonomiskajā zonām, savukārt Satiksmes ministrijā (SM) skaidro, ka viesabonēšanas atcelšana tomēr attieksies, arī apmeklējot britu salas.Līdz brīdim, kamēr ES pabeigs izstāšanās sarunas ar Lielbritāniju, nekādas izmaiņas tik tiešām nav paredzamas, taču par tālākiem notikumiem spriest esot grūti.“Lielbritānijas izstāšanās process ir politiski virzīts un nav iespējams prognozēt, cik ilgi tas varētu turpināties, ņemot vērā iespējamo pārejas periodu, kā arī to, kādi būtu Lielbritānijas izstāšanās noteikumi. Tātad, nevaram arī paredzēt, kādi būs pēc-Breksit nosacījumi attiecībā uz viesabonēšanas papildmaksām,” portālam Kasjauns.lv skaidro SM sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Greiškalne.SM norāda, ka papildmaksu atcelšana, kas tiks ieviesta 15.06.2017, attiecībā uz Apvienoto Karalisti turpināsies vismaz līdz "Breksit" sarunu beigām: “Ar lielu varbūtību tie ir divi gadi, ņemot vērā, ka sarunas vēl nav pat sākušās.”