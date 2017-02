Tā sūrie veči strādā Doņeckas ogļraktuvēs. Dienas FOTO

Ieskats ogļraču darba ikdienā Doņeckā































Ikdienas dzīve kara plosītajā Doņeckā









































Vēl 2015.gadā uzņēmuma pārstāvis medijiem stāstīja, ka teju vai visas raktuvju šahtas ir cietušas karadarbības dēļ. Uzņēmuma direktors Mihails Ničipors tolaik medijiem norādīja, ka kauju dēļ vismaz trīs no deviņām rūpnīcas šahtām nedarbojas. Tāpat krasi samazinājās iegūto ogļu tonnu skaits, tomēr, neraugoties uz to, raktuves darbu turpina arī šodien.Tikmēr, saskaņā ar jaunākajām ziņām, Doņeckā, neraugoties uz pamieru, kaujas joprojām turpinās.18.februārī Austrumukrainas situācijas normalizācijas trīspusējās kontaktgrupas ietvaros, kurā ietilpst arī Krievija, puses vienojās par pamieru. Nākamajā dienā šo lēmumu atbalstīja Francijas, Vācijas, Ukrainas un Krievijas ārlietu ministri.Pamieram vajadzēja stāties spēkā 20.februārī, tomēr joprojām tiek saņemtas ziņas par kaujām Ukrainas austrumos.Atbilstoši līgumam abām pusēm bija jāsāk smagā bruņojuma atvilkšana no piefrontes zonas, bet arī tā vēl nav sākusies.Līdz plkst.18 fiksēti 40 gadījumi, kad Krievijas atbalstītie teroristi apšaudījuši Ukrainas bruņoto spēku pozīcijas, pavēstīja Ukrainas Pretterorisma operācijas štābs.Tiesa gan, promaskaviskie teroristi pārtraukuši izmantot smago bruņojumu, piemēram tankus un artilēriju, piebilda štābā.