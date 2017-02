Ko tu ēd un dzer?

Pārāk maz tīri zobus

Pārāk bieži tīri zobus

To nosaka gēni

Tu smēķē

Tomēr ideāls zobu baltums mūsu valstī ir vien retajam – un tas atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp pārtikas, ikdienas paradumiem un tamlīdzīgi.Pievērs uzmanību saviem uztura paradumiem. Protams, sarkanvīns un kafija ietekmē zobu emalju. Taču vai zināji, ka baltvīns ir ne mazāk kaitīgs taviem zobiem kā sarkanvīns? Tieši tāpat zobu veselību ietekmē visi dzērieni, kuru sastāvā ir daudz cukura.Zobārsti iesaka tīrīt zobus vismaz divreiz dienā, taču vislabāk to darīt pēc katras ēdienreizes. Ja tādas iespējas nav, vismaz izskalo muti ar ūdeni.Kā mēdz teikt – kas par daudz, tas par skādi. Un tas attiecas arī uz zobu tīrīšanu. Taču patiesībā galvenais kaitējums ir nevis no pašas tīrīšanas, bet gan no tevis izvēlētās zobu pastas. Tā sauktā baltinošā pasta reizēm var radīt nevis kāroto efektu, bet gan gluži pretēju. Tā mēdz izraisīt pastiprinātu zobus jutīgumu, taču baltinošo iedarbību var arī nepanākt.Zobu emaljas krāsa ir iekodēta jau gēnos, tāpēc vieni manto baltākus, bet citi – ne tik baltus zobus. Iedzimtību mainīt nav mūsu spēkos, vienīgais, ko varam – mazliet uzlabot zobu stāvokli.Kā zināms, smēķēšana ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc zobi zaudē savu balto toni. Cigaretēs esošā darva kopā ar dūmiem nosēžas uz tavu zobu virsmas. Tāpat arī smēķējot mutes dobumā samazinās siekalu daudzums, un tas nozīmē, ka tās vairs neaizsargā zobus no dažādām infekcijām.