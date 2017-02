Tavs horoskops šodienai. Trešdiena, 22. februāris

Auns pats sev šodien būs lielākais ienaidnieks, lai gan tā vien gribēsies nebūšanās vainot citus. Jā, vakar un aizvakar vējā palaistās iespējas ir zaudētas un tik drīz vairs nebūs. Meklē mierinājumu iemīļotās nodarbēs, tikai sev vien baudpilnos hobijos. Uzrāvienu gaidi citudien, Auniņ!Var piemeklēt liela vēlme pēc - kā savā dziesmā dzied Lapčenoks - "dod roku man šai vēju stundā". Izteikta vēlme pēc muguras sajūtas, komandas, kas stipra kā klints. Sašķiebušās sienas? Nekas, ar savu entuziasmu tu visu vari vērst par labu. Vakarpusē atlicini laiku svētai vienatnei, personiskām pārdomām.Dvīņi, kuri meklē savu otro pusīti, var sastapties ar nelāgu atziņu: ne tur meklēju, ne tur skatos. Runa ir par vidi, kurā pati apgrozies. Ja apkārt esošā publika vairs nesniedz gandarījumu, bez sirdsapziņas pārmetumiem nomaini šo loku! Jauni cilvēki, jauna vide var ienest pavasari tavā dzīvē ātrāk nekā cerēts.Pārgurums, pienākumi, rutīna... To visu var neitralizēt kāda nejaušība šodien. Gluži kā uz burvja mājiena kaut kas šodien var mainīt tavas ierastās gaitas. Cita lieta, vai impulsam ļauties. Vakara cēliens daudz košāks un ražīgāks nekā rīta darbi.Naudas lietas maisīsies pa galvu tā, ka ne uz ko citu pat nebūs iespējams koncentrēties. Ja plāno aizņemties līdzekļus, rūpīgi izlasi līguma nosacījumus. Kaut kur tālu tāl vīd vīzija par notikušu sapni, tomēr var arī nākties attapties ar seju dubļu grāvī. Šodien Lauvām vispār ļoti jāuzmanās.Cenšoties aizstāvēt savu šķietamo taisnību un patiesību, vari iekļūt nelabās ļaužu valodās. Iespējams, allaž tik loģiskā un taisnīgā Jaunava tomēr kaut ko līdz galam īsti nesaprot, taču izteikties gribas gan. Paklusē, nogaidi, ļauj citiem iekarot skatuvi savā vietā.Priekšplānā - attiecību jautājumi. Vientuļajiem Svariem pat velnišķīgie laikapstākļi nebūs šķērslis, lai dotos publikā un meklētu kādu, kurš uzklausīs, kurš gribēs un varbūt varētu iemīlēt. Diemžēl gājieni būs pa tukšo. Savas ilgas noreducē uz garīgu bagātināšanos vienatnē.Riskanta diena jebkādiem naudas darījumiem. Toties ļoti labi piemērota, lai apmierinātu savas estētiskās prasības - vaksācija, epilācija, frizieris - tas viss būs jebkādas izdotās naudas vērts. Sievietēm vakarā iespējama nejauša satikšanās ar agrāk tuvu cilvēku.Ko sēji, to tagad pļausi. Ļoti skumji, ja tev nāksies sadzīvot ar sagrauztu sirdsapziņu, taču tieši tā šodien var notikt, ja iesi nepareizu ceļu. Pieskati, ko runā un kā izsakies par citiem cilvēkiem. Arī sienām ir ausis, starp citu.Vari droši iesākt jaunus projektus, kas pašai pat šķiet ārkārtēji lieli un būtiski. Viss debesjums ir ar tevi, fortūna ir tavā pusē, lai sāktu ko īpašu, pat ja tam nav paredzamas beigas. Darbs, kurā ieliksi sirdi, tiks arī augstākstāvošo novērtēts. Ļoti vērts censties labākas nākotnes vārdā.Ja nekontrolēsi savu valdonīgumu un vēlmi diriģēt notikumus, vari sastapties ne tikai ar maigām norādēm par savu raksturu, bet pat krietnu kvēlojošu niknumu no citu puses. Tu ar citu dusmām īsti nespēsi tikt galā. Šodien vislabāk esi klusa, maiga, mīļa, un neizaicini likteni.Ja meklē otro pusīti, šodien vari burtiski "uzrauties" gaužām negaidīti uz... tīrās nelaimes. Šodien noteikti nesāc jaunus kontaktus, neko nesoli un pati nekam netici. Viss visapkārt - viena vienīga ilūzija un sapņu bilde, pavisam tālu prom no realitātes!