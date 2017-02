Leģendārais basketbolists Maģiskais Džonsons iecelts "Lakers" komandas vadībā

"Lakers" vienības prezidente un daļēja īpašniece Džeinija Basa otrdien paziņoja par ģenerālmenedžera Miča Kapčaka, kā arī sava brāļa Džima Basa atlaišanu, kurš bija viceprezidents basketbola jautājumos.Džima Basa vietā amatā iecelts Maģiskais Džonsons, bet par ģenerālmenedžeri pēc ASV mediju neoficiāli ziņotā kļūs šajā valstī prominentais spēlētāju aģents Robs Pelinka.Tāpat jau otrdien Džonsons veicis pirmo darījumu - 2015.gada līgas labākais rezervists Lū Viljamss aizmainīts uz Hjūstonas "Rockets" komandu."Pieņēmu nopietnus lēmumus un ticu, ka tie atgriezīs "Lakers" augstumos, ko pieprasīja Džerijs Bass un sagaida mūsu fani," teikts Džīnijas Basas paziņojumā, atsaucoties uz 2013.gadā mūžībā aizgājušo savu un Džima Basa tēvu, kurš bija iepriekšējais komandas īpašnieks. Kā uzsvērusi Basa, Magiskais Džonsons amatā stājies nekavējoties un būs pakļauts tieši īpašniecei."Pašlaik risinās jauna ģenerālmenedžera meklējumi, kurš strādās ar Īrvinu un galveno treneri Lūku Voltonu," pauda īpašniece.Pašlaik 57 gadus vecais Džonsons pagājušā gadsimta astoņedesmitajos gados "Lakers" sastāvā piecas reizes kļuva par NBA čempionu, tomēr 1991.gadā vienību atstāja pēc tam, kad viņam diagnosticēja HIV vīrusu.Iepriekšējā desmitgadē "Lakers" atgriezās panākumu virsotnē, no 2000. līdz 2010.gadam ar Kobi Braientu priekšgalā izcīnot vēl piecus titulus, tomēr tagad komandu piemeklējuši smagi laiki.Šajā sezonā "Lakers" komanda 58 spēlēs guvusi tikai 19 uzvaras, kas ir trešais vājākais rādītājs līgā, apsteidzot vien Bruklinas "Nets" un Finiksas "Suns"."Darīšu visu, ko spēju, lai radītu uzvarošu atmosfēru laukumā un ārpus tā," paudis Džonsons.Kapčaks bija vienības ģenerālmenedžeris kopš 2000.gada, bet kā spēlētājs viņš trīs reizes kļuva par NBA čempionu, divreiz to paveicot arī ar "Lakers" komandu blakus Džonsonam.Savukārt topošais ģenerālmenedžeris Pelinka ilggadēji bija Braienta aģents, bet arī šobrīd viņš pārstāv aptuveni 20 klientus, kuru vidū ir arī, piemēram, Džeimss Hārdens.Zīmīgi, ka arī Goldensteitas "Warriors" savulaik kā ģenerālmenedžeri nolīga kādreizējo aģentu Bobu Maiersu, kurš kopš tā laika to padarījis par vienu no vadošajām vienībām līgā.Maģiskā Džonsona pirmais darījums vēl nav oficiāli apstiprināts, tomēr ASV mediji ziņo, ka par Viljamsu "Lakers" komanda no "Rockets" saņems 2017.gada drafta pirmās kārtas izvēles tiesības, kā arī uzbrucēju Koriju Brūeru. Šis darījums "Lakers" dos divas pirmās kārtas izvēles tiesības draftā, kurš tiek saukts par vienu no spēcīgākajiem vēsturē.Viljamss šajā sezonā "Lakers" sastāvā guva vidēji 18,6 punktus un pastiprinās "Rockets" komandu, kas atrodas Rietumu konferences kopvērtējuma trešajā pozīcijā.Šīs sezonas pēdējais maiņas darījumu datums ir ceturtdiena, 23.februāris.