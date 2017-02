Zinātnieki uzskata, ka šī ir viena no sezonas iespaidīgākajām Ņujorkas "Knicks" epizodēm.

Atceroties šo 29. janvāra epizodi, ataust atmiņā tas, ka pērn Hovards ietrieca bumbu grozā pāri Porziņģim, bet latvieša atriebība bija salda.Sākot analizēt Porziņģa iespēto, amerikāņu zinātnieki sāk ar to, ka nedrīkst nenovērtēt Kristapa augumu - 221 centimetrs, bet laukumā viņš ir ļoti mobils un spēj praktiski visu, ko apliecināja arī viņu uzvara NBA Visu zvaigžņu spēles Prasmju konkursā. Neviens tika ražens basketbolists nekad neko tādu nebija izdarījis. Iepriekšējā gadā pirmo reizi uzvarēja garā gala spēlētājs Porziņģa viens no principiālākajiem konkurentiem 213 centimetrus garais Dominikānu pārstāvošais amerikānis Kārls Entonijs Taunss.Laboratorijā noskaidrots, ka iespaidīgajam bumbas triecienam grozā no augšas Porziņģis atspērās aptuveni 111 centimetrus no groza. Efektīgajā dankā, ņemot vērā roku garumu un lēcienu, Kristaps no zemes atrāvās aptuveni 147 centimetrus. Tāpat šajā sižetā tiek izcelts, ka "Hawks" pārstāvošais Hovards ir starp 20 visu laiku labākajiem metienu bloķētājiem NBA vēsturē, tiesa, šajā epizodē neesot skaidrs, vai viņš cenšas bloķēt latvieša bumbas triecienu grozā, vai vienkārši asi pārkāpt noteikumus. Dvaits Hovards liepājniekam triecas virsū ar visiem saviem vairāk nekā 120 kilogramiem, kamēr Kristapa 14,3 kilometru stundā paatrinājums kopā ar viņa nepilnu 109 kilogramu svaru tomēr izrādās pārāks. Hovarda pārkāpums pret Porziņģi kopējās jaudas ziņā ir pielidzināms ikvienam Nacionālās futbola līgas (NFL) aizvadītās sezonas paņēmieniem pret saspēles vadītājiem.Pēc ASV zinātnieku domām visiespaidīgājais ir tas, ka Kristaps pēc pārkāpuma krīt no 147 centimetru augstuma uz muguras. Aptuveni tik augstas ir sedana tipa automašīnas. Lai notestētu Porziņģa šā brīža izjūtas, ikvienam ir iespēja uzkāpt uz mašīnas jumta un nokrist uz muguras - tas noteikti nav patīkami! Tomēr Kristaps prata ne vien piecelties, bet pat nostāties uz soda metiena līnijas un iemest "sodiņu".