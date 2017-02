Ikdienā Natālija iecienījusi vienkāršu un ļoti ērtu ģērbšanās stilu.

Topošās māmiņas Natālijas Portmanes stils uz sarkanā paklāja









































21 attēli

Stilīgās topošās māmiņas









































































37 attēli

Aktrise Natālija Portmane gaidību laikā saviesīgus pasākumus apmeklējusi visdažādāko stilu tērpos. Tērpos, kas sniedzas līdz zemei un augumam piegulošās mini kleitās. Natālija pat ir viena no pirmajām slavenībām, kas sabiedrībā izgājusi tērpos no slavenu modes namu 2017. gada pavasara kolekcijām.Apmeklējot „Women’s March” („Sieviešu maršu”), viņa bija ģērbusies „Dior” krekliņā ar uzrakstu „We Should All Be Feminists” („Mums visām vajadzētu būt feministēm”). Arī šis tērps ir no modes nama jaunākās kolekcijas.Tā kā aktrises gaidāmā mazuļa dzimšanas datums noteikts pavasarī, tad vēl redzēsim ne vienu vien krāšņu topošās māmiņas iznācienu uz sarkanā paklāja.