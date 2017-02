Nedēļas nogalē notiks XVIII Starptautiskais masku tradīciju festivāls

Piektdiena, 24. februāris

Sestdiena, 25. februāris

Svētdiena,26. februāris



Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Lietuvu festivālā pārstāvēs divas folkloras kopas. “Knituva” no Žemaitijas novada Kelmes rādīs visā Lietuvā populāro Užgavēņa (Meteņa) maskošanās tradīciju. Otra lietuviešu kopa nāk no Suvalkijas novada un rādīs senu, no prūšiem mantotu Ziemassvētku laika masku tradīciju „Baltā zirga dancotāji“. Baltais zirgs tradicionālajā kultūrā bieži simbolizē saules ratus un tam ir īpaša nozīme daudzu tautu mitoloģijā visā pasaulē.Čehijas valahiešu kopa RADHOŠŤ rādīs vietējo, Meteņiem raksturīgu maskošanās tradīciju Fašank – masopust, kad ciemata vīrieši un zēni, ģērbti tradicionālās maskās (sarkanas krāsas maskas zēniem un melnas krāsas maskas precētiem vīriešiem) kopā ar pūtēju orķestri iet cauri ciemam. Finālā notiek simbolisks „ķēves nogalināšanas” un pēc tās arī viņas atdzīvināšanas rituāls. Ar rituālajām dejām un citām izdarībām tiek nodrošināta bagātīga raža un labklājība.Tālo un karsto Rietumāfriku pārstāvēs skatuves mākslas kompānija no Sjerraleones Frītaunas. Viņu masku tēlu klāstā ir dažādas maskas, kam ir svarīga loma kāzu un bēru ritos, krustabās, vadoņu kronēšanas ceremonijās, kā arī valsts ierēdņu apciemojumu laikā.Daudzveidīgie, gan lielumā, gan izskatā iespaidīgie tradicionālie maskotie tēli ne tikai izklaidē, sniedz jautrību un prieku, bet, saskaņā ar tradicionālās kultūras tradīcijām, stiprina dziedina un aizsargā.Festivāla pasākumi būs vērojami ne tikai pilsētas ielās un laukumos. Īpašus maskoto tēlu priekšnesumus būs iespējams vērot arī uz Rīgas Kongresu nama skatuves. Visi laipni aicināti.Festivāla norise:17.00 – 18.30 Konferences atklāšana Rīgas Kongresu namā19.00 – 21.00 Latvijas un ārvalstu masku grupu dižkoncerts Rīgas Kongresu namā /biļetes Biļešu paradīzes kasēs un internetā – http://www.bilesuparadize.lv/lv/events/event/55567 10.00 – 14.00 Masku gājieni novados: Katlakalnā, Vecumniekos, Mālpilī15.00 – 17.00 Konference Ziemeļblāzmas Kultūras pilī18.00 – 23.00 Masku saiets un grupu izrādīšanās Ziemeļblāzmas Kultūras pilī un parkā10.00 – 12.00 Konferences noslēgums KTMC „Ritums”12.00 – 12.30 Lielais masku gājiens:Rātslaukums – Brīvības piemineklis – Vērmanes dārzs12.00 – 15.00 Meteņa svinēšana un Festivāla noslēgums Vērmanes dārzāFestivālu atbalsta Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Rīgas dome, Ķekavas, Mālpils un Vecumnieku pašvaldības.Festivālu rīko Kultūras un tautas mākslas centrs „Ritums” un Latvijas Folkloras biedrība.