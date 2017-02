Pirms 10 gadiem pazudusī Madelēna Makkena



































18 attēli

Madelēnas vecāki Keita un Gerijs joprojām cer atrast meitu, lai arī pagājuši 10 gadi.

Madelēnas ģimene un foto, kā viņa varētu izskatīties patlaban

















9 attēli

Makkenu ģimenes foto: Madelēna ar vecākiem un dvīņiem - brālīti un māsiņu.

Brīvdienu dzīvokļu nams, kur Portugālē apmetās Makkenu ģimene.

Ilustrāciija versijai par to, kā pazuda Madelēna - viņu nolaupījis svešinieks.

Kāds tuvs ģimenes draugs britu medijiem atklāja, ka Keita un Gerijs Makkeni ir neizpratnē par televīzijas kanāla rīcību, pieaicinot bijušo policistu, lai nācijai pavēstītu viņa versiju par notikušo ar Portugāles kūrortā pazudušo Madelēnu. Viņas vecāki vienmēr uzstājuši, ka tolaik trīs gadus vecā meitenīte nolaupīta no brīvdienu dzīvokļa Portugālē, kamēr paši vecāki mielojās netālu esošajā bārā.Tikmēr žurnālists ar detektīva pieredzi uzskata, ka meitenīte pati aizgāja no neaizslēgtā dzīvokļa, meklējot savus vecākus restorānā pie baseina.Makkenu pāra preses pārstāvis Kleirenss Mičels sacīja: "Tās ir tīrākās spekulācijas, kuras nedz Keita, nedz Gerijs nepagodinās ar jebkāda veida komentāriem."Savukārt britu tabloīda "Mail Online" avots, kurš ir tuvu pazīstams ar Makkenu pāri, sacīja - ir neizprotami, ka šis cilvēks pieaicināts kā eksperts Madelēnas pazušanas lietā, sakot - kopš kuriem gab laikiem viņš ir bijis eksperts tik nozīmīgā krimināllietā? "Nekad!"Draugs piebilda, ka Tomass esot apgalvojis - meitenītes vecāki viņam sacīja, ka ir priecīgi, jo lietā turpinās izmeklēšana un jaunu pavedienu meklēšana, taču tas neatbilst patiesībai. Ar šo cilvēku neesot runājuši nedz vecāki, nedz viņu preses pārstāvis. "Izskatās, ka viņš "pārmazgā" gadiem senas versijas, kas cirkulējušas medijos."Tikmēr bijušais policists teoretizē, ka meitenīte liktenīgajā naktī pēkšņi pamodusies un aizmaldījusies, meklējot savus vecākus, kuri ēda netālajā bārā Algarves kūrortā. Izmeklētājs dažas dienas pēc Madelēnas pazušanas devies uz Portugāli un kopš tā laika sekojis lietas attīstībai. Uzstājoties telekanālā, viņš sacīja: "Mēs zinām, ka rītā pirms Madelēnas pazušanas viņa devās pie [vecākiem] Gerija un Keitas un vaicāja: "Kur jūs bijāt pagājušajā naktī?" Es domāju, ka tā rezultātā Madelēna zināja, ka vecāki devās uz uzkodu bāru kūrortā.""Interesantais elements tajā ir, ka, lai nokļūtu uz šo bāru, ir jāiziet ārā no teritorijas, jāiet gar ceļu un tad jāieiet atpakaļ teritorijā," viņš sacīja, paskaidrojot, ka tas dara viņu bažīgu, jo jaunizceptais žurnālists uzskata, ka meitenīte nakts vidū devusies prom no dzīvokļa.Tiesa gan, Tomass savu versiju par tās nakts notikumiem nepabeidza, jo otrs raidījuma vadītājs pārtrauca viņa apcerējumus pastāvošo juridisko ierobežojumu dēļ. Līdz ar to bijušais policists tā arī neatklāja, kas, viņaprāt, ar meitenīti galu galā notika.Kasjauns.lv jau rakstīja, ka Madelēna pazuda 2007.gada 3.maija vakarā neilgi pirms savas ceturtās dzimšanas dienas no īrēta dzīvokļa Portugāles dienvidu provinces Algarves kūrortpilsētā Prajā da Lusā, kamēr viņas vecāki netālu restorānā vakariņoja.Madelēnas pazušana ir piesaistījusi lielu uzmanību Lielbritānijā, un viņas fotogrāfijas bieži tika publicētas laikrakstos. Portugāles policija 2007.gada 7.septembrī paziņoja, ka aizdomās par meitenes pazušanu tiek turēti viņas vecāki. Meitenes tēvs Gerijs nosauca paziņojumu par absurdu un kategoriski noliedza, ka viņš ar sievu būtu vainīgi meitas pazušanā. Makkeni netika aizturēti un viņiem neizvirzīja oficiālas apsūdzības.Vecāki tā arī nav pārtraukuši kampaņu meitas atrašanai un Lielbritānijas policija aicina atsaukties ikvienu, kas var sniegt kādu pavedienu šajā lietā.Šo gadu laikā presē izskanējušas neskaitāmas versijas par to, kas ar meitenīti noticis un kur viņa ir.