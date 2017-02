Jau otro sezonu robežpilsētu komanda startē gan "OlyBet" Latvijas Basketbola līgā (LBL), gan arī Igaunijas čempionātā. Komandas sastāvā ir abu valstu spēlētāji."Mums ir sajūta, ka dažas spēles bijušas dīvainas. Treneriem un kluba vadībai nav bijis izskaidrojuma, kāpēc pēkšņi spēles gaita kļūst nesaprotama. Arī video atkārtojumos dažas spēlētāju darbības likušās neadekvātas," pauda Krauklis. "Mums pašlaik nav stingru pierādījumu un ceram, ka policija ieviesīs skaidrību. Iesniegumā rakstījām - ir pazīmes, ka varētu būt sarunātas spēles."Kā pastāstīja Krauklis, Latvijas Basketbola savienība (LBS) sazinājusies ar likmju uzraugiem, kas pauduši, ka no viņu skatu punkta dīvaini izskatījusies viena spēle, tomēr tajā nav tikušas liktas lielas summas un masveidā.Kaut Krauklis pauda, ka iesniegumā nav minēti konkrēti vārdi, viņš nenoliedza, ka no sastāva arī šāda iemesla dēļ atskaitīts Artūrs Bricis. "Viņa gadījumā mūs neapmierināja arī attieksme treniņos, tāpēc tas nebija vienīgi aizdomu dēļ."Krauklis atzina, ka aizdomīgās spēles bijušas LBL ietvaros, turklāt aizdomu ēna krīt tieši uz latviešu basketbolistiem. "Latvieši mums taisa rezultātu. Ja kaut daži spēlē citādāk, tas uzreiz atspoguļojas rezultātā," teica Krauklis. "Esam par aizdomām pateikuši spēlētājiem, uzsvēruši, ka viņi tiks rūpīgāk vēroti."Savā debijas sezonā pērn "Valka"/"Valga" LBL turnīrā izcīnīja sesto vietu un ceturtdaļfinālā vienā no spēlēm nopietni pretendēja uz uzvaru duelī ar "VEF Rīga" komandu, tomēr šosezon tā ar trim panākumiem 15 mačos ir noslēdzošajā - desmitajā - pozīcijā."Esam izlēmuši, ka ņemsim papildinājumu no ASV, lai komanda kāptu kopvērtējumā augstāk. Atrašanās līgas pēdējā vietā neatbilst komandas spēku samēram," uzsvēra Krauklis.Vienība ar nosaukumu "Valga-Valka"/"Maks&Moorits" startē arī Igaunijas meistarsacīkstēs, kur ar astoņiem panākumiem 23 mačos atrodama sestajā pozīcijā.Bez Briča komandas pieteikumā no latviešiem ir arī Reinis Strupovičs, Kristaps Kanbergs, Sandis Silavs un Ivars Rihards Žvīgurs.Spēļu sarunāšanas skandāls šobrīd ir arī Latvijas futbolā - "SynotTip" Latvijas virslīgas izpilddirektors Olivers Šlēgls otrdien aģentūrai LETA pauda, ka nav šaubu - bijis sarunāts "Babītes"/"Dinamo" spēles rezultāts Ziemas kausā.Pašlaik izmeklēšana turpinās un pēc Šlēgla vārdiem Babītes komanda "saņēmusi tumšu dzelteno kartīti". Tai netiks liegta dalība virslīgas turnīrā, kas sāksies martā.Šāds teksts gan neapmierināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietnieku, Sporta departamenta direktoru Edgaru Severu, kurš otrdienas vakarā tviterī pauda, ka aicina Valsts Policiju izvērtēt iespējamu manipulāciju ar sporta sacensībām, papildus lūdzot vērtēt arī neziņošanas faktu.Lai cīnītos pret rezultātu sarunāšanu sportā, Latvijā mainīta likumdošana, ieviešot kriminālatbildību par šādiem pārkāpumiem.