Kaimiņš iepriekš ir izteicies, ka apsver iespēju kandidēt Ventspils domes vēlēšanās.

"Es gan ar skumjām sāku dzirdēt, ka Kaimiņš ir nobijies no manis un no Ventspils un netaisās startēt pašvaldību vēlēšanās. Tā es sapratu no informatīvās telpas. Kaimiņ, nemūc prom! Apsolīji - tad esi tik laipns, lūdzu startē Ventspilī pašvaldību vēlēšanās! Tā lieta neiet cauri. Es kategoriski uzdodu startēt Ventspilī vēlēšanās," izteicās Lembergs.

Kā ziņots, Kaimiņš jau pagājušā gada vasarā izteicās, ka apsver iespēju kandidēt Ventspils domes vēlēšanās, lai ievēlēšanas gadījumā varētu pretendēt uz pilsētas domes priekšsēdētāja amatu. Tajā pašā laikā partijai vēl vajadzēšot apsvērt visus "par" un "pret", vai Kaimiņam piedalīties pašvaldību vēlēšanās, jo ievēlēšanas gadījumā viņš varētu zaudēt Saeimas deputāta mandātu, toreiz norādīja politiķis.