Sevastova sasniedz prestižā Dubaijas turnīra ceturtdaļfinālu un uzlabos karjeras rekordu

Dubaijas turnīra trešās kārtas mačā Sevastova ar 6-4, 6-3 pieveica Ķīnas sportisti Šuai Penu.Iekļūšana ceturtdaļfinālā Latvijas sportistei devusi 190 WTA ranga punktus un nākamajā nedēļā, visticamākais, ļaus viņai sasniegt jaunu karjeras rekordu rangā, kas pašlaik ir 30.vieta.Ceturtdaļfinālā Sevastovai stāsies vēl viena ķīniete Vana Cjana, kura pirmajā kārtā uzvarēja Latvijas sportisti Aļonu Ostapenko.Sevastovai šis mačs iesākās neveiksmīgi, jo jau otrajā geimā Pena tika uzreiz pie trim breikbumbām, izmantojot otro no tām un pēcāk izvirzoties vadībā ar 3-0. Latvijas tenisiste, neskatoties uz kreisās kājas savainojumu, kas ietekmēja viņas spējas pilnvērtīgi kustēties, nākamajā geimā atspēlēja vēl vienu breikbumbu un beidzot ieguva pirmo punktu mačā, turklāt turpinājumā pārņēma pilnīgu kontroli.Nākamajos trijos geimos Sevastova kopā pretiniecei ļāva uzvarēt tikai divās izspēlēs un jau bija priekšā ar 4-3, bet garākā astotajā geimā noturēja savu servi, panākot arī 5-3. Vienu punktu Pena atguva, turklāt arī desmitajā geimā viņai bija breikbumba, bet to Sevastova atspēlēja ar netveramo servi un brīdi vēlāk noslēdza pirmo setu ar sev labvēlīgu rezultātu.Jau otrā seta pirmajā geimā Sevastova tika pie vienas breikbumbas, ko gan neizmantoja, tomēr pretinieces servi izdevās lauzt aiznākamajā geimā. Uzreiz pēc tam Pena gan atbildēja ar to pašu, panākdama neizšķirtu 2-2. Turpinājums Latvijas tenisistei gan bija krietni sekmīgāks, jo viņa spēlēja ļoti pārliecinoši un lauza ķīnietes servi divas reizes pēc kārtas, kas ļāva panākt 5-2 un servēt par uzvaru šajā mačā.Izservēt šo maču Sevastovai ar pirmo mēģinājumu tomēr neizdevās, jo Pena prata izmantot sāncenses kļūdas un ieguva breiku, tādējādi saglabājot intrigu šajā divcīņā. Nākamajā geimā, servējot ķīnietei, Latvijas tenisiste ieguva divas mačbumbas, izmantojot otro no tām un triumfējot visā spēlē.Ceturtdaļfināla sasniegšana Sevastovai devusi 190 WTA ranga punktus, kas ir viens no viņas augstākajiem rādītājiem karjerā.Zīmīgi, ka pāris stundu vēlāk abas tenisistes savā starpā tiksies vēlreiz, aizvadot spēli dubultspēļu sacensību otrajā kārtā.Šonedēļ WTA ranga 35.vietā esošā Sevastova svētdien pirmās kārtas cīņā ar 6-1, 7-5 uzvarēja rumānieti Irinu Begu, kura rangā ir 28.vietā, bet otrdien ar 6-4, 6-7 (3:7), 6-2 uzvarēja amerikānieti Elisoni Risku, kura pašlaik rangā atrodas 38.pozīcijā un pirms šī dueļa sezonas pirmajos desmit mačos bija izcīnījusi astoņas uzvaras.Sevastova pirms Dubaijas sacensībām šogad nebija uzvarējusi pretinieces, kas rangā ir augstāk par 80.vietu, bet tagad divos mačos pēc kārtas tikusi galā ar pirmā četrdesmitnieka sportistēm, kas noticis pirmoreiz kopš pērnā gada ASV atklātā čempionāta. Tad arī viņa iepriekšējo reizi uzvarēja trijās spēlēs pēc kārtas.Tikmēr WTA ranga 57.pozīcijā esošā Pena, kura dalībai Dubaijas turnīra pamatsacensībās saņēma speciālo ielūgumu jeb "wild card", vispirms atdeva vien divus geimus pret ukrainieti Ļesju Curenko, bet otrdien ar 6-3, 6-2 droši apspēlēja arī sacensību devīto raketi čehieti Barboru Strīcovu, kura rangā atrodas 20.pozīcijā.Abas tenisistes iepriekš savā starpā bija tikušās divas reizes, kad Sevastova 2010.gadā uzvarēja gan Budapeštas turnīra otrajā kārtā (6-1, 6-1), gan Eštorilas turnīra pusfinālā (6-7 (6:8), 6-1, 6-3), kur vēlāk Latvijas sportiste tika līdz šim sava vienīgā WTA titula karjerā. Tiesa, šī abi mači notika uz māla seguma, kamēr Dubaijā sportistes sacenšas cietā seguma kortos, kas ir parocīgāki ķīnietei.Ceturtdaļfinālā Sevastovai stāsies vēl viena ķīniete Vana Cjana, kura pirmajā kārtā uzvarēja Latvijas sportisti Aļonu Ostapenko. Viņa trešajā kārtā trešdien ar 6-1, 6-4 ļoti pārliecinoši pieveica francūzieti Kristīnu Mladenoviču.Pena gada sākumā nosvinēja 31.dzimšanas dienu un 2016.gadu sāka ārpus ranga pirmā simta, uzvarot vienā no pirmajiem trim mačiem. Tomēr janvāra un februāra mijā ķīniete aizkļuva līdz finālam WTA "International" sērijas sacensībās Taipejā, titula mačā zaudējot ranga otrajā desmitniekā esošajai ukrainietei Jeļinai Svitoļinai.Pena vienspēlēs savā karjerā finālā spēlējusi astoņas reizes, bet guvusi tikai vienu WTA titulu, kad pērnā gada beigās bija labākā Ķīnas pilsētā Tiaņdzjiņā, titula mačā apspēlējot Risku. Zīmīgi, ka tobrīd viņa pasaules rangā bija vien 182.pozīcijā, bet pēdējos četros mēnešos veikusi ļoti iespaidīgu kāpumu.Sekmīgākais posms karjerā vienspēlēs sportistei bija 2011.gadā, kad katrā no pirmajiem trim "Grand Slam" turnīriem ķīniete tika vismaz līdz trešajai kārtai un pasaules rangā pacēlās līdz pat 14.pozīcijai. Viņa ranga pirmajā simtniekā bija noslēgusi 11 sezonas pēc kārtas, tomēr iepriekšējos divus gadus veselības problēmu dēļ pabeidza ārpus tā.Īpaši pieminēšanas vērtas ir Penas sekmes dubultspēlēs. Šeit viņa ieguvusi 21 WTA titulu, divas reizes triumfējot arī "Grand Slam" sacensībās un savulaik bijusi arī pasaules ranga līdere. Vēl tikai šī gada ievadā viņa duetā ar čehieti Andreu Hlavāčkovu spēlēja Austrālijas atklātā čempionāta finālā, bet kopā viņas 14 mačos 2016.gadā guvušas 11 panākumus.Pāris stundu pēc trešdien gaidāmās vienspēles beigām sportistes tiksies vēlreiz - dubultspēļu otrajā kārtā Sevastova un Luksemburgas tenisiste Mendija Minella spēlēs pret Penu un Hlavāčkovu.Pagājušajā nedēļā Sevastova piedzīvoja neveiksmi Dohas WTA "Premier" turnīra pirmās kārtas spēlē, ar 5-7, 4-6 piekāpjoties titulētajai austrālietei Samantai Stosurai. Savukārt pirms tam viņa, ierodoties Austrālijas atklātajā čempionātā bija zaudējusi septiņās spēlēs pēc kārtas, tomēr šī gada pirmo "Grand Slam" turnīru aizvadīja veiksmīgi un tika līdz trešajai kārtai, kurā piekāpās stiprajai spānietei Garvinjei Mugurusai. Turpinājumā atkal sekoja divi zaudējumi.Kopā šogad Sevastova guvusi sešus panākumus 11 spēlēs.Sevastova iepriekš Dubaijā otrajā kārtā spēlējusi arī 2010. un 2011.gadā, bet pērn šajā nedēļā Dohā viņa pārvarēja kvalifikāciju un zaudēja pamatturnīra pirmajā kārtā, tāpēc šonedēļ sportistei bija jāaizstāv 30 WTA ranga punkti.LETA jau ziņoja, ka Dubaijas turnīra pirmajā kārtā neveiksmi piedzīvoja pasaules rangā šonedēļ 35.vietā esošā Aļona Ostapenko, kura svētdien ar 6-7 (1:7), 2-6 zaudēja ķīnietei Vanai Cjanai. Ostapenko līdz ar to neizdevās aizstāvēt pērn šajā nedēļā izcīnītos gandrīz 600 punktus par finālu šādas pat kategorijas sacensībās Dohā, kā dēļ viņa rangā atkāpsies par aptuveni 30 pozīcijām, bet Sevastova nākamnedēļ atgūs Latvijas dāmu tenisa pirmās raketes godu.Arī Ostapenko turpina dalību dubultspēļu sacensībās, kur pārī ar kanādieti Gabrielu Dabrovski jau sasniegusi ceturtdaļfinālu.