No diviem variantiem izvēlēts sliktākais

Kur ir loģika?

Nosaukums var kaitēt dzīvokļu vērtībai tirgū

Būvvalde skaidro veiktās izmaiņas

Upes ielas 7 izvietojums Rīgas kartē. Nama durvis atduras pret Invalīdu ielu.

Ierēdņi sola uzklausīt sašutušos iedzīvotājus

No Rīgas pilsētas iedzīvotājiem saņemta informācija, ka saistībā ar adrešu izmaiņām daudzviet Rīgā, daļu no līdzšinējās Upes ielas plānots pārdēvēt par Invalīdu ielu. Labklājības ministrijā ir sagatavota un nosūtīta vēstule Rīgas pašvaldībai ar aicinājumu, veicot namu adrešu maiņu, respektēt Latvijas starptautiskās saistības un būt tolerantiem, veicinot cilvēku ar invaliditāti integrāciju un sabiedrības izpratni.Jāatgādina, ka Latvija jau 2008. gadā ir ratificējusi Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, kas spēkā stājās 2010. gada 31. martā. Saskaņā ar ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām attiecībā uz personu, kurai ir noteikta invaliditāte, lietojams jēdziens “persona ar invaliditāti”, aizstājot jēdzienu “invalīds”. Šis jēdziens ir nozīmīgs, jo norāda uz personai piemītošiem funkcionāliem ierobežojumiem un neapzīmē pašu personu kā nespējīgu, kā arī nenoniecina personas spējas līdzdarboties sabiedriskajos procesos. Latvija atbilstoši ANO Konvencijas 4. pantam ir apņēmusies atturēties no jebkādām darbībām vai prakses, kas neatbilst konvencijai, un nodrošināt, lai valsts iestādes un institūcijas rīkotos saskaņā ar konvenciju.Kasjauns.lv jau vēstīja, ka kādu Brasas apkaimes iedzīvotāju saniknojusi Rīgas pašvaldības izvērstā namu adrešu maiņa, kā dēļ viņš un daudzi citi, kas līdz šim dzīvojuši Upes ielā, nu būs spiesti teikt, ka mīt Invalīdu ielā. Oskars uzskata, ka saukt namus un ielas vārdā, kādu mūsdienās pat izvairās lietot, apzīmējot cilvēkus ar īpašām vajadzībām, ir nepieņemami.“Tas tiešām bija nepatīkams pārsteigums, pat šoks, kad uzzināju, ka Upes ielas 7. nama 3. korpusam paredzēta adreses maiņa – uz Invalīdu ielu 2. Vai tiešām latviešu valodā trūkst labskanīgāku, pozitīvas asociācijas raisošu vārdu?” sašutumu pauž Oskars, kurš ir arī konkrētā dzīvokļa īpašnieks.“Jājautā, kāpēc ne Kapu, Krematorijas vai Kolumbārija iela, jo pavisam tuvu, pāri dzelzceļa sliedēm, desmit minūšu gājiena attālumā ir kapi, krematorija, jaunais kolumbārijs,” piebilst vīrietis, bažījoties, ka šāds ielas nosaukums varētu arī kaitēt dzīvokļa pozīcijai nekustamo īpašumu tirgū.Oskars norāda, ka Invalīdu iela Rīgā, protams, ir, bet apšauba, vai to vajadzētu paplašināt šādā veidā: “Tajā ir četras (?!) ārēji necilas divstāvu mājas! Vienā pusē – trīs, otrā pusē – viena, kas izskatās nolaista, nevis apdzīvota. Parēķiniet, cik dzīvokļu tajās ir kopā! Kāpēc tai mākslīgi jāpievieno māja ar 32 dzīvokļiem (noteikti vairāk nekā līdz šim šajā ielā ir dzīvokļu)? Iela ir varbūt 100 metrus gara!”Tālāk publicējam Oskara vēstuli:Invalīdu iela robežojas ar Straumes un Upes ielu. Pirmo reizi kartogrāfiskajā materiālā tā minēta 1867. gadā kā Upītes iela. 1885. gadā iela ieguvusi tagadējo nosaukumu Invalīdu iela, kas laika gaitā nav mainījies.Upes iela ir nedaudz vecāka. Tā robežojas ar Skanstes, K. Valdemāra, Invalīdu, Hospitāļu, Lejas, Lāču, Straumes un Miera ielu. Pirmo reizi Rīgas kartogrāfiskajā materiālā Upes jeb Strauta iela minēta 1867. gadā. Upes ielas nosaukums laika gaitā nav mainīts.Kāpēc tagad šādas izmaiņas?! Lai novērstu korpusu numerāciju? Lūdzu, dariet to, bet nemainiet ielas nosaukumu! Turklāt pret daudz sliktāku!Upes ielas labajā pusē ir tikai četras mājas – 9. numurs un 7. numura 3 korpusi. 3. korpuss tagad pārtaps par Invalīdu (!?) ielu. Jā, vienas mājas gals “atduras” pret Upes ielu, otrs – pret Invalīdu ielu. Bet kāpēc no diviem vārdiem – Upes un Invalīdu – jāizvēlas vārds ar tik smagu pieskaņu?! Latviešu literārās valodas vārdnīcā invalīds skaidrots kā cilvēks, kas pilnīgi vai daļēji zaudējis darba spējas ievainojuma vai slimības dēļ.Upes ielas 7. numura 2. korpusu paredzēts pārdēvēt par Upes ielu 5. Tas ir labi! Bet – vai trūkst ciparu, ka 3. korpusu līdzīgi nevar pārdēvēt par Upes ielu 3?! Tad Upes ielas labajā pusē būtu šāda secīga numerācija – 9, 7, 5 un 3. Kāpēc tā nevar darīt?! Tas būtu tikai loģiski un saprotami! Turklāt līdz šim 2. un 3. korpuss skaitījās kā viena dzīvojamā māja ar 48 dzīvokļiem, kas redzams “Rīgas namu pārvaldnieka” obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes līdzšinējos kopsavilkumos. Tagad mēs tiekam šķirti. Lai tā notiek, bet – ne tik nesmuki!Pirms dažiem gadiem Hospitāļu iela 55, kurā kādreiz atradās kara hospitālis, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs un tagad ir Valsts tiesu ekspertīžu birojs, tika pārdēvēta par Upes ielu 1A. Jautājums – kāpēc tad ne par Invalīdu ielu, jo iela, kas turpinās uz augšu gar garo hospitāļa sētu, acīm redzami pāriet Invalīdu ielā! Upes iela 1A faktiski ir vienā līnijā ar pašreizējo Upes ielas 7. numura 3. korpusu, līdz ar to – kāpēc viena māja drīkst atrasties Upes ielā, otra – ne?Citai mājai un tās iedzīvotājiem pēc dažu cilvēku iegribas masveidā jākļūst par “invalīdiem”?! Savāds piedāvājums! Kur turpmāk Upes ielai būs 3. un 1. numurs, jo 9., 7. 5. un 1.A numurs būs!Kur ir loģika? Turklāt tuvākajā apkaimē, kur plānota adrešu maiņa, ne vienai vien mājai paredzēts numuru papildināt ar A un B! Pat ar C! Tā kā latviešu valodā ir 33 burti – uz priekšu! Tā turpināt! Sākam ar A un beidzam ar Ž! Vai tas ļaus mājas vieglāk atrast? Nepavisam ne! Drīzāk otrādi – radīs jucekli! Vienā vietā korpusu numerāciju likvidē, citā ievieš A un B! Tajā pašā Invalīdu ielā 4. numurs tiek pārdēvēts par 2A! Jo tagad, lūk, būs Invalīdu iela 2! Iepriekš tāda numura te nebija! Cik vienkārši! Kāds ir šo darbību mērķis? Un cik tas viss izmaksās? Un kas par to maksās? Vai tiešām tas ir neatliekamākais un nozīmīgākais, kas Rīgā jāpaveic? Kam no tā būs ērtāk, kas un ko no tā iegūs?Es saprotu, kādā kontekstā šajā Rīgas apkaimē ir veidojušies ielu nosaukumi. Te ir Ieroču, Invalīdu, Kareivju, Kazarmu, Hospitāļu iela. Bet tā ir vēsture, un lai tā paliek vēsture! Mēs dzīvojam tagad, un, piedodiet, es negribu dzīvot Invalīdu ielā!Es pret cilvēkiem izturos toleranti, ar cieņu, arī pret invalīdiem, kurus, starp citu, mūsdienās aizvien biežāk dēvē par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nevis invalīdiem.Manuprāt, šāds ielas nosaukums var samazināt arī dzīvokļu potenciālo vērtību. Es tiešām nezinu, vai pirms 13 gadiem es būtu pircis dzīvokli Invalīdu (nevis Upes) ielā. Drīzāk – ne! Pati māja un dzīvokļi nepavisam nav tik izcili, lai šādu “sīkumu” atstātu nepamanītu. Vieta gan ir laba, un man ļoti negribētos to mainīt...Sazinoties ar Rīgas domi, portāls kasjauns.lv noskaidroja, ka adrešu izmaiņas Upes ielā un citviet Rīgā notikušas “adresācijas sakārtošanas projekta” ietvaros. Par to atbild Rīgas pilsētas būvvalde (RPBV).Kā paskaidroja RPBV Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Ilze Žūka, izmaiņas, kuras skārušas Upes ielas 7. nama 3. korpusu, balstās Ministru kabineta noteikumos (Adresācijas noteikumi) Nr. 698. Korpuss piesaistīts tuvākās ielas nosaukumam.“Namu adresācijai ir trīs pamatprincipi – nama adrese nedrīkst atkārtoties, namam jābūt vienai adresei, nams jāpiesaista tuvākajai ielai, no kuras ir ērtākā piekļuve,” sarunā skaidro RPBV pārstāve.Aplūkojot karti, kļūst skaidrs, ka Oskara aprakstītais nams fiziski atrodas tuvāk Upes ielai, tā ieejas durvis un piebraucamais ceļš izbūvēts uz Invalīdu ielas pusi, lai arī, stāvot Invalīdu ielā, namu no tās malā izbūvētā trotuāra šķir kādi 30 metri zaļās zonas un koku. Tiesa gan, piebraukt pie nama ar automašīnu iespējams arī no Lāču ielas.Oskaram un citiem, kurus neapmierina RPBV iecerētās izmaiņas Upes ielā 7, būs iespēja paust savu nostāju publiskajā apspriešanā.“Latvijas Vēstnesis” ziņo, ka publiskās apspriešanas sanāksme, lai tiktos ar RPBV darbiniekiem klātienē, tiek organizēta Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas pirmā stāva zālē Rūpniecības ielā 21 šā gada 23. februārī plkst. 18:00.RPBV pārstāve Ilze Žūka sarunā ar portālu kasjauns.lv apgalvo, ka iedzīvotājiem ir izredzes apturēt Upes ielas 7 pārtapšanu par Invalīdu ielu gadījumā, ja argumenti saistībā ar nama izvietojumu kartē būs vērā ņemami.Pēc publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšanas RPBV pieņems lēmumu par adresācijas maiņu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.