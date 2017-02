Šādā čemodānā latvietis Šneiders Japānā no Nīderlandes centies ievest narkotikas teju pusotra miljona eiro vērtībā.

Latvietis narkotikas bija ieslēpis čemodānā ar dubultdibenu, ziņo Japānas televīzija „TV Asahi”. Aizturētais Japānā bija ieradies no Nīderlandes.Šneiders gan Japānas policistiem taisnojās, ka neko nav zinājis par narkotiku esamību savā bagāžā: „Man saplīsa mugursoma un es Nīderlandē no kāda melnādaina vīrieša par 30 eiro nopirku šo čemodānu. Es neko nezināju, ka tajā ir ieslēptas narkotikas”.Jāteic, ka kāds latvietis D. Šneiders līdz šim sociālajos tīklos ir publicējis vairākus ierakstus, kas attiecas uz narkotiku lietošanu. Viņš atklāti pastāstījis: „Es personīgi lietoju dažreiz alkoholu, darba man nav, tikai haltūras, bet dzīves vieta ir, sievai atkal otrādi: dzīves vietas nav, bet darbs ir. Es personīgi lietoju ik pa laikam narkotikas, bet bērniem netraucējot, tas notiek ārpus mājas”. Tāpat viņš uzstājies pret tiem, kuri Latvijā negrib legalizēt marihuānu: „Jūs esat duraki, nav mirstības (no marihuānas) un jūs atrāk nomirsat no alkohola un cigaretēm!”Portāls Kasjauns.lv jau rakstīja, ka bargie sodi neattur Latvijas pilsoņus kļūt par narkokurjeriem. Cietumos ārzemēs sēž jau 36 mūsējie. Pēc Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta ziņām Centrālās un Dienvidamerikas valstu cietumos sešu līdz astoņu gadu ilgu cietumsodu izcieš 23 Latvijas pilsoņu. Viena latviete Venecuēlā par narkotiku kontrabandu notiesāta ar 15 gadu ilgu brīvības atņemšanu. Mūsējie narkodīleri sēž arī Āfrikas cietumos. Tā kādam Latvijas pilsonim Tunisijā aiz restēm būs jāpavada 20 gadi. Eiropas valstu cietumos – Spānijā, Portugālē, Beļģijā, Francijā, Čehijā, Polijā un Igaunijā – cietumsodu par narkotiku pārvadāšanu izcieš 16 Latvijas pilsoņu. Visbargākais sods piespriests kādam kontrabandistam Čehijā – astoņi gadi aiz restēm.