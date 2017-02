Tavs horoskops šodienai. Ceturtdiena, 23. februāris

Šobrīd Aunam priekšā stāv... pats Auns. Noskaņojums svārstīgs - no viena grāvja otrā, grūti atrast balansu un jebkādus pieturas punktus. Vērtību pārskatīšanas diena. Lai neļautos melanholijai, nododies zvērīgam darbam. Tikai strādājot, degunu nepaceļot, varēsi izbēgt no liekas personības krīzes.Grūtākos mirkļus var sagādāt piespiedu tikšanās ar cilvēkiem, ar kuriem no brīva prāta Vērsis netiktos. Jāuzliek maska un jāsmaida! Visus dienas stresus lieliski palīdzēs pārvarēt saziņa ar bērniem - jautrās čalās un asprātībā centies aizvadīt vakaru.Jauna darbības virziena meklējumi šodien var ciest fiasko. Labāk palūkojies, ko vari izlabot vecajās sistēmās. Pievakarē vilks nevis uz mājām, bet pie draugiem, pat pie svešiniekiem. Alkas pēc jaunām emocijām. Jauna iepazīšanās var ienest pamatīgas izmaiņas līdzšinējā rutīnā.Dilstoša mēness laikā Vēži ļausies pagātnes notikumu izvērtēšanai, kā arī nospraudīs nākotnes mērķus. Mulsums personiskajās attiecībās. Vaļsirdīga izrunāšanās nav vēlama, jo var izsaukt konfliktus. Līdz tavu sapņu piepildījumam vēl nedaudz jāpagaida, esi rāma!Lielākās emocijas var sagādāt prasti konkurences apstākļi. Tas vienlīdz labi attiecas kā uz profesionālo sfēru, tā arī uz mīlas attiecībām. Konkurence - tas ir vārds, kas Lauvu šobrīd var nokaitināt līdz baltkvēlei.Jaunava šodien var apmulst daudzajās "patiesībās". Viens saka tā, cits šā, vēl kādam savi argumenti. Problēmas ar savas nostājas noformulēšanu, jo nav pilnīgas informācijas par jautājumu. Skaidrība pār tevi nāks jau nākamnedēļ. Pagaidām - sēdi rāms un nogaidi.Prioritāte - nauda. Uztrauks materiālas dabas jautājumi. Tie Svari, kuri plāno aizņemties naudu - nedod dies', lielu naudu - septiņreiz nomēri! Brīdinām: ļoti, ļoti bīstami. Svaru dāmas pēcpusdienā var "iekrist" pirkumos, kas radīs ne tikai vilšanos, bet pat rūgtas asaras.Aizvadītās nedēļas notikumi radīja fonu, kas ļoti ietekmēs šodien notiekošo. No sērijas "visi man labi bija, ja es pati laba biju". Ļoti pretrunīga diena, kas prasīs lielu savaldību un iecietību. Viegli uzliesmojoši konflikti pat tuvu domubiedru starpā. Centies būs labs cilvēks.Jau kopš vakardienas Strēlnieka dzīvē, iespējams, sācies gluži jauns posms. Kāds vecs, sasmirdis aizkars ir nokritis un priekšā liela, tīra, plaša telpa. Ar ko to aizpildīsi - tas tev šodien ir jāizdomā. Nebaidies no sevis un no drosmīgiem lēmumiem, kā arī droši vari paļauties uz drauga sniegtu palīdzīgu roku.Pašpārmetumos pārāk ilgi neslīgsti, tas ne tev, ne citiem nav vajadzīgs. Lietas, kuras buksē un nedarbojas, atrisinās kādi citi. Pastāvi maliņā un kaut vai tēlo nevarīti. Tev šobrīd jāsaudzē sava emocionālā labklājība. Pēcpusdiena lieliski piemērota tam, lai tiktos ar līdzīgi domājošu cilvēku.Aptumsuma laiks, īpaši jūtu sfērā. Daudzi Ūdensvīri būs uzvilkti tīri aiz neziņas, kas gan darās paša jūtu pasaulē. Laiks ieskatīties dziļākajos akačos un jāspēj izdarīt secinājumi. Aktīvām darbībām nepiemērots brīdis. Palasi, padomā, pafilozfē... tā gūsi lielisku bagāžu tālākceļam.Zivis cels latiņu attiecībā uz saviem partneriem, mīlas objektiem. Šķitīs, ka tā, kā ir pa vecam, tālāk turpināties vairs nedrīkst. Diemžēl visas aktivitātes būs pa tukšo. Sāc no sevis. Mainies uz augšu tu!