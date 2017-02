Valkas basketbolisti par Kraukļa kompetenci basketbolā: "Viņš vienīgi uzstāj uz savu vēlmi pirms spēlēm dziedāt himnu"

"Esam šī brīža "Valka"/"Valga" latviešu spēlētāji un ļoti neapmierina ar organizāciju oficiāli nesaistīta cilvēka Venta Armanda Kraukļa paustais viedoklis medijiem par mūsu saistību ar totalizatoru. Atgādināsim, ka mums ir parakstīts līgums ar "MTU Valga Spordiselts Kalev" organizāciju, kuras vadībā, pēc mums pieejamās informācijas, Venta Armanda Kraukļa nav," vēstulē raksta basketbolisti.

Spēlētāji pauž sapratni, ka Valkas dome ir viens no komandas sponsoriem, taču viņuprāt pilsētas mēra apgalvojumi ir aplami.

"Nav skaidrības, kāpēc Valkas mērs izsaka tik nekompetentu un aplamu viedokli par mums. Iespējams, savas popularitātes gūšanai medijos. Vienīgā mūsu saskaršanās ar Valkas mēru ir pirms mājas spēlēm, kad viņš uzstāj savu vēlmi dziedāt Latvijas himnu un redzot viņu "Best4Sport TV" reklāmā par tīru spēli, kurā netika nevienam no kluba spēlētājiem piedāvāts uzstāties, bet atkal klāt bija ar organizāciju nesaistītais Vents. Protams, prieks, ka Valkas mērs spēj himnu nodziedāt, bet šobrīd izskatās, ka mēs esam kļuvuši par tuvojošās Valkas domes vēlēšanu upuriem. Valka kā pilsēta grimst nabadzībā, tikmēr Valga plaukst un attīstās. Lūgums Ventam Krauklim strādāt pie Valkas sakārtošanas, nevis mūsu apmelošanas," uzsver basketbolisti.

Kaut Krauklis pauda, ka iesniegumā nav minēti konkrēti vārdi, viņš nenoliedza, ka no sastāva arī šāda iemesla dēļ atskaitīts Artūrs Bricis, kurš trešdien Kraukļa teikto nosauca par neobjektīvu un neprofesionālu informāciju.



"Mēs saprotam, ka jebkurš cilvēks Latvijā var vērsties policijā ar aizdomām par jebko, bet šajā gadījumā tas pazemo mūs un klubu. Neviens no mums nav iesaistījies šajā krimināli sodāmajā aktivitātē un lūgums Ventam Armandam Krauklim publiski atvainoties pēc tam, kad policija apstiprinās, ka nekāda totalizatora spēlēšana nav notikusi. Šobrīd tas ir tikai laika jautājums," skaidro basketbolisti.

"Sezona mums nav bijusi viegla. Igauņu spēlētāji diemžēl traumējušies un pametuši klubu biežāk kā vēlams, bet mēs cīnāmies un šādi apmelojumi nepalīdz. Biežās kolēģu traumas nav nākušas par labu mūsu stabilitātei laukumā. Tas iespējams tiek pārprasts kā mūsu vēlme ietekmēt spēles rezultāta," raksta basketbolisti.

Vēstules noslēguma Silavs, Strupovičs, Kanbergs un Žvīgurs atzīmē, ka Latvijas Basketbola savienība (LBS) nav kostatējusi nekādus pārkāpumus sadarbībā ar likmju uzraugiem.

Kā sarunā ar aģentūru LETA trešdien teica LBS ģenerālsekretārs Edgars Šneps, aizdomīgu spēļu šosezon nav bijis ne "OlyBet" Latvijas Basketbola līgā (LBL), ne "Triobet" Baltijas Basketbola līgā (BBL).



Arī Bricis kategoriski noliedz saistību

Latvijas un Igaunijas apvienotās basketbola komandas "Valka"/"Valga" vadība, publiski paužot savas aizdomas par vienības spēlētāju iespējamo līdzdalību spēļu rezultātu sarunāšanā, izteikusi neobjektīvu un neprofesionālu informāciju, kas ir klaji apmelojumi, uzskata šī kluba nu jau bijušais basketbolists Artūrs Bricis, uz kuru krīt lielākās aizdomas nelikumīgās darbībās.



Bricis trešdien, sazinoties ar aģentūru LETA, uzsvēra, ka šie apvainojumi bez jelkādiem pierādījumiem ir klaja viņa apmelošana, tāpēc, ja šī informācija netiks atsaukta, basketbolists vērsīsies tiesā. "Gribu vērst uzmanību, ka Venta Armanda Kraukļa paustais par basketbola kluba "Valka"/"Valga" komandas spēļu sarunāšanu ir izteikti neobjektīva un neprofesionāla informācija saistībā pret mani un citiem kluba spēlētājiem," norāda Bricis, uzsverot, ka problēmas ir paša kluba organizatoriskajā darbā.



"Pirmkārt, klubu jau no pašas sezonas sākuma ir vajājušas lielas finansiālas un organizatoriska rakstura problēmas. 16.janvāra vakarā pēc treniņa pie manis pienāca komandas menedžeris un paziņoja, ka kluba finansiālās krīzes rezultātā nevar izpildīt līgumā noteiktās prasības un piedāvāja to pēc abpusējas vienošanās lauzt. Tā kā es nevēlējos turpināt spēlēt klubā, kurš organizatoriskajā ziņā ir sliktākais manā karjerā un netiek galā ar finansēm, mūsu sadarbība pēc abpusējas vienošanās beidzās. Kopš tās reizes neesmu nevienu reizi bijis komandas treniņos un spēlēs, lai gan īsi pēc tam komandas menedžeris izrādīja interesi, lai atgriežos klubā. Sadarbība gan netika un netiks turpināta ar šo klubu," norāda basketbolists, kuram arī iepriekš ir bijušas nepatikšanas totalizatoru spēlēšanas dēļ.



Bricis arī norādīja, ka Krauklis nevar būt objektīvs par viņa sniegumu treniņos.



"Par manu darbu treniņos Valkas mērs nevar objektīvi spriest, jo neapmeklēja nevienu no treniņiem. Tā brīža galvenais treneris Juris Umbraško veidoja īpaši vieglus treniņus, lai igauņu spēlētāji, kuri pārāk bieži traumējās, netiktu vēl vairāk notraumēti. Diemžēl tāda bija kluba situācija un vainot mani, ka dažkārt pat neiesvīstu treniņos, jo tie ir pārāk viegli, arī nebūtu korekti," uzsver Bricis.



"Domāju, ka Kraukļa kungam, ja viņš runā kluba vārdā un uzdodas par šī kluba vadītāju, vajadzētu tikt skaidrībā ar "Valka"/"Valga" elementāru sakārtošanu. Galvenajam trenerim, līdzīgi kā to pērn intervijā atklāja iepriekšējais treneris Varis Krūmiņš, bija jātiek galā ar menedžera un citu pozīciju pienākumiem, līdz ar to kvalitatīvs darbs galvenā trenera amatā nevarēja tikt veikts. Bez tam brīdī, kad spēlētāji gūst traumu, tiek regulāri ieteikts pašiem atrast ārstus Rīgā," uz nebūšanām norāda Bricis.



"Līdzīgi apvainojumi par totalizatora spēlēšanu, kas bez jebkādiem pierādījumiem ir klaja apmelošana, Latvijā jau 2014./2015.gada sezonā bija no "Barona" puses. Toreiz, kad guvu smagu rokas traumu, kas liedza man spēlēt sešus mēnešus, mēģināja atrast veidu kā neizmaksāt atalgojuma kompensāciju, līdz ar to izdomāja melus par mani kā totalizatora spēlētāju. Tā rezultātā notika tiesvedība un "Barons" tiesu zaudēja un samaksāja nozīmīgu naudas kompensāciju. Šo informāciju es nekur iepriekš nepublicēju, jo nealkstu uzmanību no medijiem. Bet, ja mani klaji apmelo, man ir jāizstāsta savs viedoklis un nepieciešamības gadījumā, ja "Valka"/"Valga" vadība neatsauks šos apmelojumus, vērsīšos arī pret viņiem tiesā," sola Bricis.



Tāpat viņš aicina Latvijas Basketbola savienību (LBS) nopietnāk izvērtēt klubus, kuriem ir regulāras un nopietnas problēmas ar finansēm un nepieļaut to dalību LBL.



Pērn Bricis spēlēja Portugāles vienībā "U.D. Oliveirense", bet šosezon atgriezās Latvijā, ko uzskata par savu lielāko kļūdu.



"Iepriekšējās sezonas ietvaros ne reizi nedzirdēju apvainojumus Portugāles augstākajā līgā par savu sniegumu, treniņu darbu, nerunājot nemaz par iesaistīšanos totalizatoros. Vēlu veiksmi saviem bijušajiem komandas biedriem izturēt sezonu līdz galam, jo haoss klubā ir milzīgs, jo Vents Armands Krauklis nav bijis spējīgs divu sezonu laikā šo haosu sakārtot," Valkas kluba vadītāju vaino Bricis.

Savā debijas sezonā pērn "Valka"/"Valga" LBL turnīrā izcīnīja sesto vietu un ceturtdaļfinālā vienā no spēlēm nopietni pretendēja uz uzvaru duelī ar "VEF Rīga" komandu, tomēr šosezon tā ar trim panākumiem 15 mačos ir noslēdzošajā - desmitajā - pozīcijā.

Vienība ar nosaukumu "Valga-Valka"/"Maks&Moorits" startē arī Igaunijas meistarsacīkstēs, kur ar astoņiem panākumiem 23 mačos atrodama sestajā pozīcijā.