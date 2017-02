Tilda Svintone kļuvusi par "Maigā briesmoņa" saulesbriļļu kolekcijas reklāmas seju. FOTO

Tilda Svintone reklamē zīmola „Gentle Monster” saulesbrilles













7 attēli

Sadarbībā ar korejiešu briļļu zīmolu „Gentle Monster” Anglijā dzimusī aktrise Tilda Svintone izdevusi savu saulesbriļļu kolekciju. Tajā ir atrodamas trīs atšķirīga dizaina tumšās brilles, kas veikalos maksās no 250 dolāriem līdz 286 dolāriem. Prestižos modes preču veikalos – tos skaitā slavenajā Ņujorkas universālveikalā „Saks Fifth Avenue – saulesbriļļu kolekcija pārdošanā nonāks, sākot ar šā gada 1. martu.Diviem saulesbriļļu modeļiem ir biezi acetāta ietvari un tos piedāvā trīs dažādās krāsās. Savukārt, trešajam briļļu modelim ir tikpat kā neredzams rāmis no ārkārtīgi plāna nerūsējoša tērauda un tas paredzēts saulesbriļļu lēcām ar spoguļveida pārklājumu.Korejiešu zīmols „Gentle Monster” dibināts salīdzinoši nesen – 2011. gadā.„Zīmols „Gentle Monster” vienmēr apbrīnojis Svintones jaunkundzes mākslinieciskumu,” norāda firmas pārstāvis. „Filmās, fotogrāfijās un skatuves mākslā, viņas redzējums un estētika saskan ar „Gentle Monster” DNS.”„Viņa ir ne tikai „Genlte Monster” mūza, viņa arīdzan atspoguļo „Gentle Monster” būtību un individualitāti,” lepojas saulesbriļļu ražotāji.