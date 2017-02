Klāt koncertzāles "Cēsis" Kino gardēžu kluba pavasara sezona

Projekts Kino gardēžu klubs jau kļuvis par neatņemamu koncertzāles “Cēsis” mākslinieciskās programmas daļu un piesaistījis gan vietējo cēsnieku, gan kino mīļu uzmanību no citām Vidzemes pilsētām. Sākot ar martu, projekts piedāvā noskatīties četras lieliskas filmas no dažādām pasaules valstīm. Tāpat kā iepriekšējās sezonās, Kino gardēžu kluba seansi notiks katru otro trešdienu pulksten 19.00 koncertzāles kino zālē.1. martā būs skatāma britu komēdija – drāma "Filomena" (Philomena, 2013), kas tikusi nominēta četrām ASV Kinoakadēmijas balvām Oscar, ieskaitot nominācijas Labākā filma un Labākā aktrise (Džūdija Denča). Filma arī tika nominēta četrām BAFTA balvām un trīs Zelta globusiem. "Filomena" ir uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts par māti, kura dodas meklēt savu dēlu, ar kuru viņa tika izšķirta 50 gadus atpakaļ. Kopā ar rakstnieku, kurš meklē stāstu savai nākamajai grāmatai, Filomena dodas uz Īriju, bet pēc tam uz Ameriku, kur atklāj negaidītus faktus par kādreiz zaudēto dēlu.15. marta Kino gardēžu kluba vakars tiks veltīts ungāru drāmai “Saula dēls” (Saul fia, 2015). Filma saņēmusi Kannu kinofestivāla žūrijas balvu un Eiropas kinokritiķu asociācijas FIPRESCI žūrijas balvu. Tas ir stāsts par Aušvices nāves nometnē ieslodzīto Saulu, kurš strādājot nometnes krematorijā, atrod jēgu dzīves pēdējām dienām, cenšoties apglabāt maza zēna mirstīgās atliekas saskaņā ar ebreju tradīcijām. Lai gan kamera visā filmas garumā neatkāpjas no tās galvenā varoņa, tieši tas, kas notiek viņa redzes un dzirdes perifērijā, ļauj skatītājam gandrīz ķermeniski izjust nāves nometnes šausmas, padarot “Saula dēlu” par vienu no visu laiku iespaidīgākajām filmām, kas uzņemta par holokaustu. Filma savu Latvijas pirmizrādi piedzīvoja Rīgas Starptautiskajā kino festivālā.29. martā iepazīsim norvēģu kino un skatīsimies filmu “Vilnis” (Bølgen, 2015). Tā ir vērienīga katastrofu filma, kas balstīta uz patiesiem notikumiem - 1934. gadā brūkošu akmeņu izraisīts milzu cunami vilnis burtiski noslaucīja no zemes virsas Tafjordas ciematu. “Vilnis” ir stāsts par ciematu Norvēģijas piekrastē, ko apdraud cunami vilnis un tā iedzīvotājiem ir tikai 10 minūtes, lai kalnos paglābtos no tuvojošās katastrofas. Bet ne visiem būs lemts paglābties laikā... Filmas uzņemšanas laikā aktieri paši veikuši visus trikus, kas piešķir stāstam īpašu realitātes sajūtu. Rezultāts ir likumsakarīgs – populārākā un skatītākā filma Norvēģijā 2015. gadā un kritiķu atzinība par meistarīgi veidoto drāmu un izcilajiem, Holivudas līmeņa specefektiem.Kā ceturto pavasara Kino gardēžu kluba filmu 12. aprīlī esam izvēlējušies norvēģu režisora Joahima Trīra “Skaļāk par sprādzieniem” (Louder than bombs, 2015), kuras pirmizrāde līdzīgi kā “Saula dēlam” notika RIGA IFF. Klusas, emocionālās eksplozijas zem rāmas ārienes – Trīrs savu filmu kadros izcili ietver papildu dimensiju – neredzamu, bet skaidri sajūtamu. “Skaļāk par sprādzieniem” ir atšķirīgs stāsts par pieaugšanu, ko pēc pāragra zaudējuma piedzīvo filmas varoņi – divi brāļi un viņu tēvs, kad ir spiesti atgriezties pie nobēdzinātām atmiņām un sāpīgiem pagātnes noslēpumiem. Lielisks aktieru ansamblis ar Gabrielu Bērnu, Džesi Aizenbergu un franču leģendāro aktrisi Izabellu Ipēru. Pirmais Norvēģijas kinodarbs, kas pēc 36 gadu pārtraukuma iekļauts prestižā Kannu kinofestivāla galvenajā – konkursa – programmā.Biļetes uz Kino gardēžu kluba seansiem nopērkamas koncertzāles “Cēsis” kasē, “Biļešu paradīze” tirdzniecības vietās un internetā.