Uz Latviju pārvietotas piecas ģimenes no Sīrijas, patlaban tā atrodas Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos.

Starp pārvietotajām personām ir tādu profesiju pārstāvji kā maiznieks, bārddzinis, šuvējs, automehāniķis un celtnieks. Personas savos pieteikumos ir norādījušas arābu, angļu, turku un grieķu valodu zināšanas.

ES pārvietošanas programmā Latvija 2015.gadā solidāri ar citām ES dalībvalstīm ir apņēmusies divu gadu laikā pārvietot 531 personu - 295 no Grieķijas, 186 no Itālijas un 50 no Turcijas bēgļu nometnēm.

Latvija ES pārvietošanas programmā uzņēmusi 226 personas. No pārvietotajiem ārvalstniekiem desmit personām piešķirti bēgļa statuss, bet 147 cilvēkiem piešķirts alternatīvais statuss.

PMLP iepriekš skaidroja, ka pārvietošanas procesa temps ir atkarīgs arī no tā, kāda kapacitāte pārvietošanas procesa nodrošināšanā un sadarbības modeļa ieviešanā ir attiecīgajā valstī, no kuras personas tiek atvestas.

Šogad intensīvāku personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanu Patvēruma meklētāju uzņemšanas centrā "Mucenieki" nodrošinās papildu izmitināšanas iespējas pārbūvētajā nekustamā īpašuma "Bundulīši" korpusā, norādīja PMLP.

Pēc nogādāšanas Latvijā PMLP ir jālemj, vai piešķirt patvērumu - bēgļa vai alternatīvo statusu. Likums paredz, ka bēgļa statusu piešķir bez noteikta termiņa, bet alternatīvo - uz gadu. Ja joprojām pastāv atbilstoši apstākļi, tad alternatīvo statusu ir iespējams pagarināt.

Tāpat Latvijā regulāri, visbiežāk nelikumīgi, caur ''zaļo'' robežu nokļūst ārvalstnieki, no kuriem daļa pēc aizturēšanas lūdz patvēruma statusu Latvijā.



Muceniekos attīsta infrastruktūru nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju uzturēšanai

















