Deividam Bovijam pēc nāves piešķirtas divas Britu mūzikas balvas

Fakti un mīti par noslēpumaino mūziķi Deividu Boviju

























13 attēli

Bovijs, kurš miris pērnā gada 10.janvārī, tika apbalvots labākā britu gada albuma kategorijā par viņa pēdējo albumu "Blackstar", kā arī labākā britu solo mākslinieka kategorijā.Bovijam piešķirto labākā britu gada albuma balvu viņa vārdā saņēma viņa dēls – kinorežisors Dankans Džounss, savukārt labākā britu solo mākslinieka balvu viņa vārdā saņēma aktieris Maikls Hols.Kā labākā britu solo māksliniece tika apbalvota Emeli Sandē, savukārt labākās britu grupas balvu saņēma grupa "The 1975".Atbilstošās starptautiskās kategorijās tika apbalvoti kanādiešu reperis Dreiks, amerikāņu dziedātāja Bejonse un amerikāņu hiphopa grupa "A Tribe Called Quest". Neviens no šiem laureātiem gan nebija ieradies uz ceremoniju.Kriss Mārtins no grupas "Coldplay" nodziedāja veltījumu decembrī mirušajam dziedātājam Džordžam Maiklam.Balvu piešķiršanas ceremonijā Londonas "O2 Arēnā" uzstājās arī Bruno Marss, Keitija Perija un Robijs Viljamss.Britu mūzikas balvas tiek uzskatītas par vienām no svarīgākajām mūzikas balvām pasaulē pēc "Grammy" balvām. Par tām katru gadu balso vairāk nekā 1000 cilvēku mūzikas industrijā, tostarp pērnā gada laureāti un nominanti.