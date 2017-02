Irākiešu specvienības sāk uzbrukumu džihādistu ieņemtajai Mosulas lidostai

Irākas spēki uzsākuši militāru ofensīvu Mosulas rietumu daļas atgūšanai

















































Kādreiz spožā un elitārā viesnīca Mosulā





























Irākas armijas Mosulas atbrīvošanas operācija

































































































Bruņoto spēku amatpersona paziņojusi, ka valdības spēkiem izdevies atbrīvot apmēram pusi lidostas teritorijas."Federālā policija kontrolē 50% no 25 kvadrātkilometru lielās lidostas, tostarp skrejceļu," norādīja amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma.""Islāma valsts" sabrukuma brīdī operācija turpinās," piebilda amatpersona.Irākiešu karaspēks sasniedzis lidostai līdzās esošo Gazlani bāzi ceturtdienas rītā, apliecināja divas militārpersonas, piebilstot, ka kaujas joprojām turpinās.Federālās policijas pārstāvis apliecināja, ka viņa spēki turpina uzbrukumu Mosulas lidostas virzienā.Kā no notikumu vietas ziņo AFP korespondents, Irākas spēki neizmantoto lidostu apšauda ar mīnmetējiem, bet uzbrukuma helikopteri un citi lidaparāti attīra ceļu sauszemes spēkiem.Irākas bruņotie spēki svētdien atsāka Mosulas rietumu atbrīvošanas operāciju. Pilsētas daļa, kas atrodas uz austrumiem no Tigras, tika "pilnībā atbrīvota" jau janvārī.Kaujas par Mosluas rietumiem būs vissarežģītākās līdzšinējo cīņu gaitā. Ielas pilsētas daļā uz rietumiem no Tigras ir senākas un šaurākas, tāpēc irākiešu karavīriem nāksies pamest bruņutransportieru relatīvo drošību. Situāciju vēl sarežģītāku padara 750 000 mierīgo iedzīvotāju klātbūtne."Islāma valsts" kontrolē teritorijas Sīrijā un Irākā, kur cenšas ieviest viduslaiku sunnītu paražas, pasludinājusi tur "kalifātu" un pastrādājusi neskaitāmas asinsstindzinošas zvērības.Grupējums cenšas nostiprināties arī Lībijā un Afganistānā, kā arī ir uzņēmies atbildību par teroraktiem Eiropā.